Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.
В Украине еще на 90 дней продлят военное положение и мобилизацию
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Что известно
На сайте Верховной Рады было зарегистрировано два законопроекта — № 13471 и № 13472:
- об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине»;
- об утверждении Указа президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».
Напомним
В настоящее время в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 6 августа. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года.
Источник: Минфин
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