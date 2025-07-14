Глава JPMorgan предупредил Европу о потере конкурентоспособности

Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что Европа проигрывает в глобальной конкуренции с США и Китаем, и призвал европейские страны срочно реформировать экономики. С таким заявлением банкир выступил на мероприятии в Дублине, организованном МИД Ирландии, сообщает Financial Times.

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Что говорил Даймон

«Экономика Европы снизилась с 90% от уровня ВВП США до 65% за 10−15 лет. Это плохой знак. Вы проигрываете», — сказал Даймон.

По его словам, европейские компании остаются глобально значимыми и масштабными, но их позиции слабеют, а регион в целом теряет экономическую силу. Он подчеркнул, что ранее в этом году уже призывал европейские правительства к «значительным экономическим реформам, чтобы обеспечить рост».

Комментарии главы JPMorgan, одного из самых влиятельных представителей глобального финансового сектора, прозвучали на фоне обсуждений о необходимости масштабной индустриальной стратегии для ЕС, напоминает FT.

Ранее бывший глава ЕЦБ Марио Драги предложил ежегодно инвестировать в эту сферу до 800 млрд евро, чтобы сохранить конкурентоспособность Европы по сравнению с США и Китаем.

Еврокомиссия в 2025 году запустила новую инициативу по реформе финансовой системы — «Союз сбережений и инвестиций». Проект нацелен на превращение частных накоплений европейцев в продуктивные инвестиции и восстановление роли рынков капитала. Сейчас около 300 млрд евро ежегодно перетекают из ЕС в США, а значительная часть сбережений домохозяйств по-прежнему хранится на депозитах, а не инвестируется.

Ключевые направления реформ — централизация надзора, упрощение правил для розничных инвесторов, возрождение секьюритизации и унификация законодательства о банкротстве.

Несмотря на политические разногласия между странами, в Брюсселе рассчитывают, что на этот раз реформа выйдет за рамки деклараций.