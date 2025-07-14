Глава JPMorgan предупредил Европу о потере конкурентоспособности

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2025, 11:14 Читати українською

Глава JPMorgan предупредил Европу о потере конкурентоспособности

Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что Европа проигрывает в глобальной конкуренции с США и Китаем, и призвал европейские страны срочно реформировать экономики. С таким заявлением банкир выступил на мероприятии в Дублине, организованном МИД Ирландии, сообщает Financial Times.

Исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что Европа проигрывает в глобальной конкуренции с США и Китаем, и призвал европейские страны срочно реформировать экономики.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорил Даймон

«Экономика Европы снизилась с 90% от уровня ВВП США до 65% за 10−15 лет. Это плохой знак. Вы проигрываете», — сказал Даймон.

По его словам, европейские компании остаются глобально значимыми и масштабными, но их позиции слабеют, а регион в целом теряет экономическую силу. Он подчеркнул, что ранее в этом году уже призывал европейские правительства к «значительным экономическим реформам, чтобы обеспечить рост».

Комментарии главы JPMorgan, одного из самых влиятельных представителей глобального финансового сектора, прозвучали на фоне обсуждений о необходимости масштабной индустриальной стратегии для ЕС, напоминает FT.

Ранее бывший глава ЕЦБ Марио Драги предложил ежегодно инвестировать в эту сферу до 800 млрд евро, чтобы сохранить конкурентоспособность Европы по сравнению с США и Китаем.

Еврокомиссия в 2025 году запустила новую инициативу по реформе финансовой системы — «Союз сбережений и инвестиций». Проект нацелен на превращение частных накоплений европейцев в продуктивные инвестиции и восстановление роли рынков капитала. Сейчас около 300 млрд евро ежегодно перетекают из ЕС в США, а значительная часть сбережений домохозяйств по-прежнему хранится на депозитах, а не инвестируется.

Ключевые направления реформ — централизация надзора, упрощение правил для розничных инвесторов, возрождение секьюритизации и унификация законодательства о банкротстве.

Несмотря на политические разногласия между странами, в Брюсселе рассчитывают, что на этот раз реформа выйдет за рамки деклараций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает veritas69 и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами