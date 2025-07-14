Доступ к средствам в обанкротившихся банках упростят: Рада готовит новый закон

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 13007-д, который имеет целью упростить процедуру получения средств вкладчиками из неплатежеспособных банков и расширить инструменты Фонда гарантирования вкладов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщает издание БизнесЦензор.

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Автоматическое возмещение для вкладчиков

Ключевым нововведением законопроекта является норма, которая позволит физическим лицам получать свои средства из неплатежеспособных банков без необходимости подавать для этого специальные заявления. Это коснется не только гарантированной суммы вклада, но и средств сверх нее, если у банка будут активы для их выплаты.

«Положительной нормой является автоматическое признание требований кредиторов, чтобы они не суетились, пытаясь подать заявление в срок», — отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Ожидается, что эта норма станет особенно актуальной после завершения военного положения, когда гарантированная сумма по вкладам снова будет ограничена 600 тысячами гривен (сейчас действует 100% гарантия).

Новые инструменты для Фонда гарантирования

Законопроект также расширяет инструментарий Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) для урегулирования неплатежеспособных банков. В частности, речь идет о таких механизмах, как передача активов и обязательств в пользу другого банка, создание и продажа инвестору переходного банка, а также продажа неплатежеспособного банка целиком.

Для более эффективного привлечения инвесторов к выводу банков с рынка, законопроект предусматривает возможность выбирать нескольких инвесторов одновременно для одного обанкротившегося банка. Им также будет предоставлено больше времени и возможностей для изучения информации о финансовом состоянии банка.

По мнению исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Руслана Гриценко, эти изменения позволят сохранить на рынке как можно больше банковских активов и защитят интересы вкладчиков и кредиторов. Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект уже на ближайшей пленарной неделе.

Как сейчас работает

Система гарантирования вкладов — это государственный механизм, созданный для защиты денег граждан в случае банкротства банка. В Украине за это отвечает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как работает сейчас (во время военного положения): Действует 100% гарантия на все вклады физических лиц и ФЛП. Если банк становится неплатежеспособным, государство через ФГВФЛ возвращает вкладчикам всю сумму их сбережений. Однако для получения средств, превышающих стандартную гарантированную сумму, вкладчикам необходимо подать отдельное заявление как кредиторам банка и ждать своей очереди в процессе ликвидации.

Почему это важно

Законопроект № 13007-д является важным шагом в модернизации украинской системы урегулирования банковских банкротств и приближении ее к лучшим мировым практикам.

Главное преимущество для граждан — это упрощение и устранение бюрократии. Автоматическое включение в реестр кредиторов снимает с вкладчиков необходимость следить за сроками и подавать дополнительные заявления, что особенно важно для людей, не имеющих финансовой или юридической экспертизы. Это делает процесс возврата средств более справедливым и менее стрессовым.