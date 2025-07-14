В понедельник, 14 июля, на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют: евро в банках и обменниках подешевело
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,05, евро покупают за 48,60 грн, а продают за 49,25 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 49,00−49,20 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,76−41,80 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,72−48,75 грн/евро.
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Источник: Минфин
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