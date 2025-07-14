За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1035060 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 июля: 1130 российских оккупантов, 3 танка и 124 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1035060 (+1130) человек
- танков — 11019 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 22987 (+4) ед
- артиллерийских систем — 30294 (+51) ед
- РСЗО — 1438 (+0) ед
- средства ПВО — 1194 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 45635 (+124)
- крылатые ракеты — 3491 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 55025 (+102)
- специальная техника — 3932 (+3)
Источник: Минфин
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