На аукционе Sotheby's продадут крупнейший на Земле «камень с Марса»

Камень весом 25 кг будет выставлен на аукцион Sotheby's. Как ожидается, он уйдет с молотка за $2−4 миллиона. Столь высокая цена объясняется тем, что это самый большой кусок породы с Марса, найденный на Земле, пишет Associated Press.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Как сообщает Associated Press со ссылкой на аукционный дом, экземпляр NWA 16788 — это часть метеорита, который покинул поверхность Марса после столкновения с астероидом. Он преодолел более 225 млн км и упал в Сахаре. Так называемые «охотники за метеоритами» нашли его в Нигере в ноябре 2023 года.

Кусок породы размером 375×279×152 мм содержит примерно 7% всех веществ, которые можно найти на Марсе. Он на 70% больше всех других осколков планеты, найденных на Земле.

Предстоящий аукцион в Нью-Йорке будет посвящен естественной истории, также там будет выставлен скелет молодого цератозавра высотой более двух метров и длиной почти три метра.