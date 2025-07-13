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13 июля 2025, 11:39 Читати українською

UBS улучшил прогноз для европейских акций в преддверии сезона отчетности

Инвестиционный банк UBS повысил свою уверенность в европейских акциях накануне сезона отчетности за второй квартал, указывая на потенциал отдельных компаний показать лучшие, чем ожидалось, результаты, несмотря на в целом сдержанный прогноз для региона. Об этом пишет Investing.com.

Инвестиционный банк UBS повысил свою уверенность в европейских акциях накануне сезона отчетности за второй квартал, указывая на потенциал отдельных компаний показать лучшие, чем ожидалось, результаты, несмотря на в целом сдержанный прогноз для региона.

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Сдержанный прогноз и надежда на 2026 год

Аналитики UBS прогнозируют, что рост прибыли корпоративной Европы во втором квартале останется «достаточно сдержанным». Прогноз на весь 2025 год был пересмотрен в сторону понижения до 2% на фоне продолжающегося давления со стороны торговых пошлин и неблагоприятных колебаний валютных курсов. В банке отмечают, что рост прибыли в Европе фактически стагнирует с 2022 года.

Несмотря на это, среднесрочные перспективы остаются конструктивными. UBS ожидает возвращения к росту прибыли в 2026 году, драйверами которого должны стать циклические сектора экономики, выигрывающие от фискальных стимулов и восстановления потребительских расходов.

Фокус на отдельных компаниях

В ближайшей перспективе внимание инвесторов будет приковано не к общим макроэкономическим показателям, а к неожиданным результатам на уровне отдельных компаний. Аналитики UBS провели межотраслевой обзор и определили 21 компанию, которая может приятно удивить инвесторов.

Конкретные примеры: Antofagasta (LON:ANTO), Poste Italiane SpA (BIT:PST), SAAB (ST:SAABb).

Также компании, которые уже достигли более 30% своего годового прогноза EBIT и могут обновить свои прогнозы: Boliden (ST:BOL), Adidas (OTC:ADDYY), Iberdrola (BME:IBE), BMW (ETR:BMWG), Galp Energia (ELI:GALP), Orsted (CSE:ORSTED).

Также банк выделил 10 компаний, в отношении которых рекомендуется проявлять осторожность. Пример: Anglo American PLC (LON:AAL).

В банке подчеркивают, что на фоне общих низких ожиданий даже скромное превышение прогнозов по прибыли или просто подтверждение ранее озвученных планов может вызвать благоприятную реакцию рынка. Особенно хорошо могут быть восприняты любые комментарии от менеджмента компаний, дающие уверенность в прогнозах на 2026 год. Таким образом, повышенная уверенность UBS базируется не на ожидании макроэкономического восстановления, а на детальном анализе потенциала отдельных компаний.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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