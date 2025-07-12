Tether прекратит поддержку USDT на пяти «устаревших» блокчейнах

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, объявила о прекращении поддержки своих токенов USDT и EURT на пяти блокчейнах. С 1 сентября 2025 года компания остановит выкуп токенов и заморозит их остатки в сетях Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS и Algorand. Об этом сообщается на сайте компании.

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Причины и стратегия

Это решение является частью стратегического пересмотра инфраструктуры, который проводит компания. В Tether пояснили, что хотя эти блокчейны сыграли важную роль на ранних этапах развития USDT, за последние два года объем обращения стейблкоинов в них существенно сократился. Решение было принято после аудита активности пользователей и консультаций с инфраструктурными партнерами.

По словам CEO Tether Паоло Ардоино, отказ от менее активных сетей позволит компании сосредоточить ресурсы на более перспективных направлениях. Приоритетом становится поддержка блокчейнов с более высокой масштабируемостью, активным сообществом разработчиков и развитой DeFi-средой. В частности, компания планирует усилить поддержку L2-решений, таких как Lightning Network, и других блокчейнов нового поколения.

Рекомендации для пользователей

Для пользователей дальнейшие действия зависят от того, где они хранят свои токены: