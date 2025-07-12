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12 июля 2025, 14:54 Читати українською

Tether прекратит поддержку USDT на пяти «устаревших» блокчейнах

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, объявила о прекращении поддержки своих токенов USDT и EURT на пяти блокчейнах. С 1 сентября 2025 года компания остановит выкуп токенов и заморозит их остатки в сетях Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS и Algorand. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, объявила о прекращении поддержки своих токенов USDT и EURT на пяти блокчейнах.

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Причины и стратегия

Это решение является частью стратегического пересмотра инфраструктуры, который проводит компания. В Tether пояснили, что хотя эти блокчейны сыграли важную роль на ранних этапах развития USDT, за последние два года объем обращения стейблкоинов в них существенно сократился. Решение было принято после аудита активности пользователей и консультаций с инфраструктурными партнерами.

По словам CEO Tether Паоло Ардоино, отказ от менее активных сетей позволит компании сосредоточить ресурсы на более перспективных направлениях. Приоритетом становится поддержка блокчейнов с более высокой масштабируемостью, активным сообществом разработчиков и развитой DeFi-средой. В частности, компания планирует усилить поддержку L2-решений, таких как Lightning Network, и других блокчейнов нового поколения.

Рекомендации для пользователей

Для пользователей дальнейшие действия зависят от того, где они хранят свои токены:

  • На централизованных биржах (CEX): Если ваши USDT или EURT находятся на счете такой биржи, как Binance, Bybit, Kraken и т. д., вам, скорее всего, не нужно ничего делать. Биржи обычно берут на себя весь технический процесс миграции активов своих клиентов с устаревших сетей на поддерживаемые. Они сделают это автоматически. Однако стоит следить за официальными объявлениями вашей биржи.
  • На собственных кошельках (DEX, DeFi): Если вы храните токены на собственном некастодиальном кошельке (например, MetaMask, Trust Wallet) и взаимодействуете с децентрализованными протоколами, вам необходимо действовать самостоятельно. Вам следует обменять токены на доллары/евро или перевести их с помощью специальных мостов на один из поддерживаемых блокчейнов (например, Ethereum, Tron, Solana). В противном случае после 1 сентября ваши активы в этих пяти сетях могут быть заморожены.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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