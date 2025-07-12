ЕБРР предоставит «Новой почте» до €50 миллионов на инвестиции и модернизацию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере до 50 миллионов евро компании «Новая почта» для финансирования ее программы капитальных инвестиций на 2025−2026 годы. Мультивалютный кредит будет предоставлен двумя траншами. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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На что будут направлены средства

Инвестиционная программа «Новой почты», общая стоимость которой составляет 69,1 млн евро, направлена на несколько ключевых направлений. Привлеченные средства пойдут на совершенствование физической инфраструктуры, расширение и оптимизацию сети, модернизацию IT-систем, а также на улучшение энергоменеджмента.

Кроме того, проект предусматривает инициативы по декарбонизации, восстановлению человеческого капитала и расширению доступа для женщин.

Гарантии и грантовая поддержка

Кредит от ЕБРР будет предоставлен двумя частями: первый транш в размере 35 млн евро предоставляется сразу, а второй, на 15 млн евро, банк резервирует по своему усмотрению.

Финансирование имеет гарантию первых убытков от Европейского Союза, которая покрывает 15% от суммы кредита. Ожидается также предоставление инвестиционного гранта на сумму до 1,5 млн евро от Фонда технического сотрудничества TaiwanBusiness — ЕБРР и Специального фонда реагирования на кризисы, который будет направлен на поддержку программ по декарбонизации и развитию человеческого капитала.