Райффайзен Банк предупредил своих бизнес-клиентов о проведении плановых технических работ в системе интернет-банкинга Raiffeisen Business Online. В связи с этим сервис будет временно недоступен в субботу, 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Райффайзен Банк сообщил о плановых работах в субботу: некоторые услуги не работают
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Продолжительность и последствия работ
Согласно сообщению, плановые работы проводятся для осуществления необходимых настроек в системе.
«В это время система будет недоступна для входа и осуществления операций», — отмечается в сообщении.
Отключение продлится с 6:30 до 14:00.
Рекомендации для клиентов
В банке призвали своих клиентов учесть эту информацию и провести все необходимые финансовые операции заранее, чтобы избежать неудобств, связанных с временной недоступностью сервиса.
Источник: Минфин
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