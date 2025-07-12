PEPE и SHIB, прочь с дороги: новая мем-монета нацелена на рост — покупайте, пока она не взлетела

Мир мем-монет бурлит в ожидании появления амбициозного новичка, нацеленного на беспрецедентный рост. По прогнозам, этот цифровой актив может вырасти на ошеломляющие 6500% и всколыхнуть криптовалютный рынок. Тем, кто интересуется новыми трендами, стоит изучить эту монету поподробнее, пока она не взлетела до небес.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 14 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов.

$XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гонятся за следующей крупной мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право занять вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также регулярному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на ускорение динамики, рост цены и сплочение лояльного сообщества, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

PEPE: мем-монета, покорившая мир криптовалют

PEPE — это новая криптовалюта, вдохновленная знаменитым мемом Pepe the Frog. Запущенная на Ethereum, это дефляционная мем-монета, которая покорила сердца криптоэнтузиастов. PEPE стремится пойти по стопам других успешных мем-монет, таких как Shiba Inu и Dogecoin. Благодаря политике отсутствия налогов и отсутствию претензий на полезность, она остается чистой и простой. Ее цель — принять культуру мемов и весело провести время в криптовалютном пространстве.

В конце апреля — мае 2023 года стоимость PEPE взлетела, достигнув на пике рыночной капитализации в 1,6 миллиарда долларов. Первые инвесторы получили огромную прибыль, и вокруг монеты сформировалось сильное сообщество. Этот всплеск дал старт «сезону мем-монет», в ходе которого появилось множество новых криптовалют, основанных на мемах. Дорожная карта PEPE включает листинг на крупных биржах и «захват мемов», что намекает на большие планы на будущее. На текущем рынке PEPE выделяется как интригующий игрок. Он использует силу мемов и дух сообщества. Хотя будущее неопределенно, многие внимательно следят за PEPE, гадая, достигнет ли он новых высот в следующем большом криптовалютном цикле.

Shiba Inu Coin: конкурент Dogecoin, наделавший шума на Ethereum

Shiba Inu (SHIB) начался как мем-монета, вдохновленная Dogecoin, но сейчас идет своим путем. Запущенный в августе 2020 года анонимным создателем по имени Ryoshi, SHIB работает на блокчейне Ethereum. Это позволяет ему использовать обширную сеть приложений и инструментов Ethereum. С первоначальным предложением в один квадриллион токенов, SHIB привлек внимание, когда половина была отправлена соучредителю Ethereum Виталику Бутерину. Он пожертвовал большую часть в фонд India Covid Crypto Relief Fund и «сожг» 40% от общего предложения. Эти шаги повысили известность SHIB и продемонстрировали приверженность сообществу.

В отличие от Dogecoin, SHIB создает реальные возможности для использования. Он разрабатывает ShibaSwap, торговую платформу без посредников. В планах — платформа NFT и система, в которой держатели могут голосовать за решения. На текущем рынке связь SHIB с Ethereum может дать ему преимущество. В то время как мем-монеты часто теряют популярность, фокус SHIB на полезных функциях может помочь ему выделиться. По мере изменения криптовалютного рынка SHIB может стать больше, чем мем — он может превратиться в серьезного игрока.

Заключение

В то время как PEPE и SHIB продемонстрировали впечатляющий рост, XYZVerse (XYZ) стремится к еще большему росту, объединяя спортивных фанатов в уникальной мем-монете. Ранние инвесторы могут выиграть от ее потенциала.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io, t.me/xyzverse