Курс доллара при закрытии торгов на межбанке, 11 июля, немного упал. В то же время, курс евро к гривне почти не изменился.
Курс валют: доллар немного подешевел на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 11 июля
|
Закрытие 11 июля
|
Изменения
|
41,81/41,84
|
41,76/41,80
|
5 /4
|
48,83/48,86
|
48,82/48,85
|
1/1
Официальный курс доллара на понедельник, 14 июля: 41,7842 грн., евро: 48,8416 грн.
Средний курс на наличном рынке: 41,55−42,04 грн/доллар, 48,70−49,25 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,63−41,70, евро — 49,05−49,20 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии