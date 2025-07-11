В рамках Конференции по восстановлению Украины (URC 2025) в Риме, Украина и Банк развития Совета Европы (БРРЭ) заключили крупнейшее кредитное соглашение с начала полномасштабной войны на сумму 200 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Банк развития Совета Европы выделил 200 миллионов евро на поддержку ВПЛ
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Это соглашение подписали министер соцполитики Украины Оксана Жолнович и председатель БРРЭ Карло Монтичелли. Она направлена на поддержку правительственной программы помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
Подробности
Средства БРРЭ пойдут на поддержку правительственной программы помощи, обеспечивающей жильем и базовыми средствами к существованию 1,2 миллиона перемещенных лиц по всей стране.
Кредит БРСЕ отвечает Стратегии государственной политики Украины по внутреннему перемещению, принятой в августе 2023 года при поддержке международных партнеров, в частности, Совета Европы.
Эта Стратегия направлена на решение жилищных, рабочих и социальных потребностей людей, вынужденных покинуть свои дома.
Психосоциальная поддержка и развитие жизнестойкости
Параллельно с целью реагирования на психосоциальные потребности на уровне общин 9 июля Банк развития Совета Европы подписал грантовое соглашение с Украинским католическим университетом (УКУ) в партнерстве с Министерством социальной политики.
Соглашение предусматривает расширение услуги формирования жизнестойкости — инновационной модели предоставления психосоциальной поддержки и услуг в сфере психического здоровья на уровне общин.
Грант в размере 550 тысяч евро, предоставленный из Фонда солидарности с Украиной БРРЭ, предусматривает:
- Обучение 600 социальным работникам первой линии.
- Разработка практических инструментов, в частности полевого пособия для специалистов.
- Запуск общенациональной информационной кампании доступных услуг.
Эта программа будет уделять приоритетное внимание ВПЛ, а также ветеранам, семьям с детьми и лицам с инвалидностью.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано около 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц.
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