В Украине тестируют новый вид соцвыплат: Кто сможет получить помощь

Министерство социальной политики приступило к тестированию нового вида помощи для получателей социальных выплат, чтобы сделать их еще более удобными и цифровизированными. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что единый подход к назначению помощи позволит семье не заниматься оформлением нескольких видов выплат.

Именно поэтому с июля идет эксперимент для имеющихся получателей социальных пособий. Цель — пилотировать назначение выплат по единому принципу одной помощи (объединяющей несколько действующих).

Речь идет о тестовом режиме назначения «базовой социальной помощи» для получателей, сегодня уже имеющих одну или несколько из перечисленных пособий:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной помощи на детей одиноким матерям/родителям;

пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.

Размер помощи

Размер помощи привязан к так называемой базовой величине. Эта базовая величина определяет, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье.

Поэтому размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально (он равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи).

Размер базовой величины составляет 4 500 грн и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:

для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы — 100% базовой помощи, то есть 4 500 грн.

для каждого следующего члена семьи — 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, в зависимости от стажа работы

К примеру:

мать, которая не работает и не имеет доходов, и ребенок 2-х лет, которые получают помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении базовой соцпомощи смогут получать обще 9 000 грн (в настоящее время они получают 6 500 грн);

семья из 5-ти человек (отец получает минимальную заработную плату), мать и трое малолетних детей), которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и помощь малообеспеченным, при оформлении базовой социальной помощи получат 14 010 грн (в настоящее время они получают 10 500 грн).

Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или — те «классические» виды пособий, которые имеют сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям).

Назначение базовой помощи пилотируется. В рамках экспериментального проекта Пенсионный фонд Украины будет собирать обратную связь, чтобы определить, необходимы ли какие-либо изменения и улучшения. В случае успешности этого инструмента доступ к нему будет упрощен и расширен на другие категории получателей.