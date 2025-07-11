Нацбанк обновил правила надзора за нефинансовыми платежными услугами

В Украине с 1 августа начнет действовать обновленный порядок надзора за соблюдением прав потребителей в сфере нефинансовых платежных услуг. Национальный банк Украины утвердил соответствующие изменения в свое положение о надзоре. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила пресс-служба регулятора.

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Что предусматривают изменения

Обновленный документ определяет, как именно Национальный банк будет осуществлять надзор за новыми участниками рынка — поставщиками нефинансовых платежных услуг.

В частности, предусматривается контроль за соблюдением требований к рекламе таких услуг. Также устанавливается порядок обмена информацией между регулятором и поставщиком услуг при осуществлении безвыездного надзора и правила оформления его результатов.

Изменения были утверждены постановлением правления НБУ от 8 июля.

Что такое нефинансовые платежные услуги

Эти услуги не предусматривают прямого движения средств со стороны компании, которая их предоставляет. Существует два типа таких услуг:

Услуги по инициированию платежной операции (PISP): Это сервисы, которые по поручению клиента инициируют платеж с его банковского счета в пользу получателя. Например, когда вы в интернет-магазине выбираете опцию оплаты через свой интернет-банкинг, а специальный сервис-посредник помогает вам сформировать этот платеж.

Услуги по предоставлению сведений со счетов (AISP): Это компании, которые с согласия клиента могут собирать информацию о состоянии и движении средств с его счетов в разных банках и показывать все это в одном месте — например, в мобильном приложении для ведения личного бюджета.

Поскольку эти компании получают доступ к конфиденциальной финансовой информации клиентов, их деятельность требует тщательного регулирования и надзора со стороны НБУ.