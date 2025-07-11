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11 июля 2025, 14:10 Читати українською

Оповещение о покупке за менее чем 1$: эксперты поддерживают XYZVerse против DOGE для начинающих

Начинающие инвесторы обращают внимание на новую криптовалюту, стоимость которой не превышает одного доллара и которая, по мнению экспертов, может превзойти такие популярные токены, как Dogecoin. XYZVerse становится привлекательным вариантом для тех, кто хочет опробовать рынок без значительных инвестиций. Что отличает XYZVerse и почему специалисты прогнозируют ему светлое будущее?

Начинающие инвесторы обращают внимание на новую криптовалюту, стоимость которой не превышает одного доллара и которая, по мнению экспертов, может превзойти такие популярные токены, как Dogecoin.

Спрос на $XYZ растет по мере приближения его капитализации к отметке в 15 миллионов долларов

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкойнов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четким планом развития и активным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с 0,0001 до 0,003333 доллара, а на следующем этапе она должна вырасти до 0,005 доллара. Окончательная цена предпродажи составляет 0,02 доллара, после чего токен будет листинг на крупных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в 0,10 доллара может принести ранним инвесторам до 1000-кратной прибыли, при условии, что проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 14 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному важному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают награды

В XYZVerse сообщество решает, как играть. Активные участники не просто зрители — они получают токенов XYZ в качестве аирдропа за свою преданность. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX, а также постоянному сжиганию токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый ход рассчитан на то, чтобы продвинуть его дальше, укрепить его цену и объединить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Dogecoin (DOGE)

Источник: TradingView

Цена Dogecoin в последнее время колеблется. За последнюю неделю она выросла на 6,65%, колеблясь между 0,1596 и 0,1799 доллара. Однако за последний месяц она снизилась на 6,50%. Если смотреть на более длительный период, то за последние шесть месяцев наблюдается значительное падение на 45,77%. Эти неоднозначные результаты указывают на краткосрочный рост на фоне длительной нисходящей тенденции.

Монета приближается к ближайшему уровню сопротивления в 0,1883 доллара.

Если ей удастся пробить этот уровень, она может нацелиться на второй уровень сопротивления в 0,2086 доллара, что будет означать рост примерно на 16%. С другой стороны, если цена упадет, ближайший уровень поддержки находится на отметке 0,1477 доллара. Падение ниже этого уровня может привести к достижению второй поддержки в 0,1274 доллара, что будет означать снижение примерно на 19%. Технические индикаторы дают некоторое представление о ситуации.

Индекс относительной силы находится на уровне 60,85, что указывает на то, что монета еще не перекуплена. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние составляют 0,1813 и 0,1721 доллара соответственно, что показывает, что краткосрочное среднее значение немного превышает долгосрочное. Уровень MACD положительный — 0,00218, что указывает на потенциальный восходящий импульс. Совокупность этих факторов указывает на то, что Dogecoin может вырасти, если преодолеет уровни сопротивления, но общая тенденция требует осторожного оптимизма.

Заключение

Хотя DOGE, PEPE и MOG продемонстрировали успех, уникальное сочетание спорта и мемов XYZVerse и цель роста делают его выдающимся выбором для инвесторов в бычьем рынке 2025 года.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io, t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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