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11 июля 2025, 13:39 Читати українською

Цена на серебро приближается к максимуму 2011 года

Цена на серебро (XAG/USD) в пятницу, 11 июля, продолжает расти второй день подряд, демонстрируя положительную динамику. Во время азиатской сессии котировки протестировали верхнюю границу многонедельного торгового диапазона. Цена достигла 37,82 (на момент написания новости). Об этом свидетельствуют данные рынка.

Цена на серебро (XAG/USD) в пятницу, 11 июля, продолжает расти второй день подряд, демонстрируя положительную динамику.

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Бычий сценарий: прорыв к максимумам

Аналитики считают, что после такого уверенного прорыва и закрепления цены выше зоны сопротивления $37,30-$37,35, которая была максимумом прошлого месяца, цены на серебро продолжат расти.

Следующей целью для покупателей станет психологическая отметка $38,00. В случае ее преодоления следующее значительное сопротивление находится в районе $38,35-$38,40, а далее цена может попытаться вернуть уровень $39,00 впервые с сентября 2011 года.

Медвежий сценарий: коррекция и уровни поддержки

Несмотря на позитивный настрой, некоторые технические индикаторы (MACD) еще не подтвердили полную силу «быков», поэтому возможен сценарий коррекционного отката.

Любое снижение цены ниже отметки $37,00 может рассматриваться как возможность для покупки, а первая значительная поддержка находится в зоне $36,50-$36,45. Если продавцам удастся протолкнуть цену ниже, следующей важной зоной поддержки станет отметка $36,00.

Прорыв уровня $36,00 вниз изменит краткосрочный тренд на «медвежий». В таком случае цена может ускорить падение до психологической отметки $35,00 и далее до уровней $34,75 и $34,45.

Почему это важно

Технический анализ, подобный приведенному, является дорожной картой настроений инвесторов. Серебро является уникальным активом, поскольку оно одновременно является и промышленным металлом, и «безопасной гаванью» (как золото), куда инвесторы вкладывают деньги в периоды экономической и геополитической неопределенности.

Текущая ценовая динамика отражает борьбу этих нарративов. Рост цены до многолетних максимумов, вероятно, связан с недавней эскалацией на Ближнем Востоке и ослаблением доллара США, что повысило спрос на защитные активы.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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