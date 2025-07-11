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11 июля 2025, 12:17 Читати українською

Трейдеры могут заработать более $300 млн на арбитражной торговле медью — FT

Четыре крупнейших сырьевых трейдера — Trafigura, Mercuria, Glencore и IXM — могут получить более $300 миллионов прибыли благодаря арбитражной торговле медью накануне введения в США новых пошлин. Причиной стал резкий скачок внутренних цен на медь в США после соответствующих заявлений президента Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 11 июля, пишет издание Financial Times.

Четыре крупнейших сырьевых трейдера — Trafigura, Mercuria, Glencore и IXM — могут получить более $300 миллионов прибыли благодаря арбитражной торговле медью накануне введения в США новых пошлин.

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Арбитражное окно

После объявления Дональдом Трампом о намерении ввести новые 50%-ные пошлины на импорт меди с 1 августа, цена на этот металл в США взлетела на 13% за считанные минуты. Это создало огромную разницу в ценах между американским рынком и Лондонской биржей металлов, которая достигла 28%.

Такой разрыв открыл исключительную возможность для арбитража: трейдеры начали массово закупать более дешевую медь на мировом рынке и везти ее в США, чтобы продать значительно дороже.

Масштабы операций и прибыль

По оценкам инсайдеров, на которые ссылается издание, с ноября в США было ввезено около 600 000 тонн «излишней» меди. По консервативным подсчетам, прибыль от этой операции может составить не менее $312 млн, или около $520 на каждую тонну, даже с учетом затрат на логистику.

Согласно источникам издания, Trafigura и Mercuria доставили в США по 200 000 тонн меди каждая, Glencore — от 100 000 до 200 000 тонн, а IXM — более 50 000 тонн. Этот всплеск импорта, в свою очередь, создал дефицит меди в других регионах мира.

Что такое сырьевой арбитраж

Арбитраж — это торговая стратегия, заключающаяся в получении прибыли на разнице цен на один и тот же актив на разных рынках. В случае сырьевых товаров это работает так: трейдер покупает товар (например, медь, нефть или зерно) на рынке, где он стоит дешевле, и одновременно (или почти одновременно) продает его на рынке, где цена выше. Прибыль состоит из этой разницы за вычетом расходов на транспортировку, страхование и хранение.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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