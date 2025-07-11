В пятницу, 11 июля, на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже вырос на 7 копеек. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют: евро в обменниках подешевел на 6 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и вырос на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,09, евро покупают за 48,70 грн, а продают за 49,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 49,04−49,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,81−41,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,83−48,86 грн/евро.
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Источник: Минфин
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