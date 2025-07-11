Курс валют: евро в обменниках подешевел на 6 копеек

В пятницу, 11 июля, на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже вырос на 7 копеек. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и вырос на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,09, евро покупают за 48,70 грн, а продают за 49,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 49,04−49,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,81−41,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,83−48,86 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту