С 1 августа 2025 г. завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО. Об этом говорится в сообщении Налоговой.
С 1 августа введение полных штрафов за нарушение РРО/ПРРО — Налоговая
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В 2023 году после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.
Эти смягчения утратят силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:
- 100% — стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
- 150% — стоимости при каждом последующем нарушении.
В Налоговой призвали субъектов ведения хозяйства обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг.
В частности:
- использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;
- производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;
- выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).
Источник: Минфин
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