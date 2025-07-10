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10 июля 2025, 18:38 Читати українською

С 1 августа введение полных штрафов за нарушение РРО/ПРРО — Налоговая

С 1 августа 2025 г. завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО. Об этом говорится в сообщении Налоговой.

С 1 августа 2025 г.

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Подробности

В 2023 году после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям. Речь шла о нарушении требований пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Украины № 265/95-ВР.

Эти смягчения утратят силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

  • 100% — стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
  • 150% — стоимости при каждом последующем нарушении.

В Налоговой призвали субъектов ведения хозяйства обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

В частности:

  • использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;
  • производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;
  • выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zephyr
zephyr
10 июля 2025, 19:57
#
О, опять в тень будут гнать бизнес
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