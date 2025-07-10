Курс доллара при закрытии торгов на межбанке, 10 июля, вырос на 3 копейки в покупке и продаже. В то же время, курс евро к гривне снизился на 13 копеек в покупке и продаже.
Курс валют: доллар на межбанке подорожал, евро — подешевело
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Открытие 10 июля
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Закрытие 10 июля
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Изменения
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41,78/41,81
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41,81/41,84
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3/3
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49,03/49,05
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48,90/48,92
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13/13
Средний курс на наличном рынке: 41,52−42,02 грн/доллар, 48,80−49,40 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,62−41,68, евро — 49,10−49,30 грн.
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Источник: Минфин
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