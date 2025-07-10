Норвежская оборонная компания Radionor Communications открывает филиал в Украине

Норвежская оборонная компания Radionor Communications откроет сервисный центр в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины по итогам переговоров.

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Заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин провел встречу с норвежской делегацией во главе с генеральным директором Radionor Communications Раймондом Седерхолмом.

Усиление стойкости украинской армии

Radionor Communications является давним поставщиком устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) коммуникационных технологий Сил обороны Украины.

Во время встречи стороны обсудили новые вызовы по использованию беспилотников на передовой и пути их преодоления.

«Потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, является острой. Вместе с нашими украинскими партнерами и при поддержке правительства Норвегии, мы ожидаем поставки большего количества единиц техники. Нашей целью является улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии».

Преимущества создания сервисного центра

По словам Чуркина, наличие представительства компании на территории Украины значительно упростит обслуживание ее продукции. Это также позволит профессионально обучать украинских военных, делая использование этого оружия максимально эффективным.