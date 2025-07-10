Bitget сжигает 30 миллионов BGB на сумму $138 миллионов во втором квартале 2025 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июля 2025, 15:51 Читати українською

Bitget сжигает 30 миллионов BGB на сумму $138 миллионов во втором квартале 2025 года

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, завершила сжигание 30 001 053,1 BGB (2,56% от общего объёма эмиссии) по итогам второго квартала 2025 года. По среднерыночной цене за Q2 стоимость сожженных токенов составила примерно $138 миллионов. Таким образом, общий объём сжигания за первое полугодие превысил 5% от общего предложения BGB в рамках стратегии Bitget по развитию экосистемы нативного токена.

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, завершила сжигание 30 001 053,1 BGB (2,56% от общего объёма эмиссии) по итогам второго квартала 2025 года.

BGB закрепился в числе наиболее успешных токенов централизованных бирж в 2025 году, стабильно входя в топ по объему торгов и рыночной капитализации. С момента запуска токен прошёл ряд стратегических улучшений и превратился в ключевой актив экосистемы Bitget. Популярность BGB растёт благодаря спросу на его использование: стейкинг, скидки на комиссии, доступ к Launchpad и участие в эксклюзивных кампаниях. При экосистеме с более чем 120 миллионами пользователей, BGB выполняет роль основы для поощрений пользователей и обеспечения ликвидности по различным продуктам платформы.

Механизм ежеквартального сжигания BGB — это автоматизированная и заранее объявленная программа, которая сокращает часть циркулирующего предложения на основе доходности платформы и объемов использования BGB. Такой структурированный подход отражает как рост Bitget, так и увеличивающийся спрос на токен внутри экосистемы. По мере расширения Bitget в новые регионы и продуктовые вертикали — от торговли с ИИ до инноваций Launchpool — утилитарная ценность BGB продолжает расти.

«BGB стал одним из самых привлекательных и доходных CEX-токенов», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. — «Его полезность и динамика роста показывают потенциал. С каждым сжиганием мы инвестируем в будущее BGB, которое строится на сильном сообществе и стабильном развитии».

Недавнее сжигание токенов уменьшает общее предложение и укрепляет доверие долгосрочных держателей за счет снижения инфляционного давления. Это создает более благоприятные условия для поддержки цены и зрелости экосистемы. По мере роста Bitget ожидается, что объемы сжигания будут только увеличиваться, что ещё больше усилит дефляционную модель и поддержит стоимость BGB.

Сохраняя фокус на росте платформы и продуктовых инновациях, Bitget продолжает стратегически развивать экосистему токена. Сжигание токенов во втором квартале подчёркивает уверенность компании в долгосрочном потенциале BGB как сильного утилитарного токена в криптопространстве.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами