Bitget сжигает 30 миллионов BGB на сумму $138 миллионов во втором квартале 2025 года

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, завершила сжигание 30 001 053,1 BGB (2,56% от общего объёма эмиссии) по итогам второго квартала 2025 года. По среднерыночной цене за Q2 стоимость сожженных токенов составила примерно $138 миллионов. Таким образом, общий объём сжигания за первое полугодие превысил 5% от общего предложения BGB в рамках стратегии Bitget по развитию экосистемы нативного токена.

BGB закрепился в числе наиболее успешных токенов централизованных бирж в 2025 году, стабильно входя в топ по объему торгов и рыночной капитализации. С момента запуска токен прошёл ряд стратегических улучшений и превратился в ключевой актив экосистемы Bitget. Популярность BGB растёт благодаря спросу на его использование: стейкинг, скидки на комиссии, доступ к Launchpad и участие в эксклюзивных кампаниях. При экосистеме с более чем 120 миллионами пользователей, BGB выполняет роль основы для поощрений пользователей и обеспечения ликвидности по различным продуктам платформы.

Механизм ежеквартального сжигания BGB — это автоматизированная и заранее объявленная программа, которая сокращает часть циркулирующего предложения на основе доходности платформы и объемов использования BGB. Такой структурированный подход отражает как рост Bitget, так и увеличивающийся спрос на токен внутри экосистемы. По мере расширения Bitget в новые регионы и продуктовые вертикали — от торговли с ИИ до инноваций Launchpool — утилитарная ценность BGB продолжает расти.

«BGB стал одним из самых привлекательных и доходных CEX-токенов», — отметила Грейси Чен, CEO Bitget. — «Его полезность и динамика роста показывают потенциал. С каждым сжиганием мы инвестируем в будущее BGB, которое строится на сильном сообществе и стабильном развитии».

Недавнее сжигание токенов уменьшает общее предложение и укрепляет доверие долгосрочных держателей за счет снижения инфляционного давления. Это создает более благоприятные условия для поддержки цены и зрелости экосистемы. По мере роста Bitget ожидается, что объемы сжигания будут только увеличиваться, что ещё больше усилит дефляционную модель и поддержит стоимость BGB.

Сохраняя фокус на росте платформы и продуктовых инновациях, Bitget продолжает стратегически развивать экосистему токена. Сжигание токенов во втором квартале подчёркивает уверенность компании в долгосрочном потенциале BGB как сильного утилитарного токена в криптопространстве.