На Конференции по восстановлению Украины в Риме в присутствии глав МИД Украины и Бельгии Андрея Сибиги и Максима Прево объявлено о первом договоре — бельгийская компания BIO Invest подписала соглашение на 5 миллионов евро с банком «Львов», пишет «Укринформ».
В Риме подписали первое соглашение: бельгийская компания инвестирует 5 миллионов евро
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«Это касается доверия и уверенности, уверенности в нашем будущем. Вот почему так важно иметь такие соглашения, за которые я очень благодарен», — заявил Сибига.
В свою очередь Прево подчеркнул: «Защищать страну — это также защищать ее экономику».
Бельгийская инвестиционная компания для развивающихся стран BIO Invest объявила о первом соглашении на 5 миллионов евро с банком «Львов». Это ее первый шаг на украинском рынке.
BIO планирует инвестировать еще более 20 миллионов евро в ближайшие годы в ключевые сектора, в частности, зеленую энергетику, устойчивую сельскохозяйственную деятельность и финансовые услуги. Это партнерство является мощным жестом доверия к украинским предпринимателям и конкретное обязательство помочь им построить более устойчивую, инновационную и ориентированную на будущее экономику.
Напомним
10−11 июля в Риме проходит 4-я Международная конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025), участие в работе которой принимают главы европейских государств.
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