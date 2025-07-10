В Риме подписали первое соглашение: бельгийская компания инвестирует 5 миллионов евро

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«Это касается доверия и уверенности, уверенности в нашем будущем. Вот почему так важно иметь такие соглашения, за которые я очень благодарен», — заявил Сибига.

В свою очередь Прево подчеркнул: «Защищать страну — это также защищать ее экономику».

Бельгийская инвестиционная компания для развивающихся стран BIO Invest объявила о первом соглашении на 5 миллионов евро с банком «Львов». Это ее первый шаг на украинском рынке.

BIO планирует инвестировать еще более 20 миллионов евро в ближайшие годы в ключевые сектора, в частности, зеленую энергетику, устойчивую сельскохозяйственную деятельность и финансовые услуги. Это партнерство является мощным жестом доверия к украинским предпринимателям и конкретное обязательство помочь им построить более устойчивую, инновационную и ориентированную на будущее экономику.

Напомним

10−11 июля в Риме проходит 4-я Международная конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025), участие в работе которой принимают главы европейских государств.