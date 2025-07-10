Bitget запускает ежегодный трейдинговый турнир KCGI с призовым фондом 6 миллионов USDT

Bitget , ведущая мировая криптобиржа и Web3-компания, официально открыла регистрацию на KCGI 2025 — самый ожидаемый трейдинговый турнир года с огромным призовым фондом в 6 миллионов USDT. В этом году участников ждут новые категории, специальные бонусы для тех, кто зарегистрируется раньше других, и ещё больше драйва.

От командных сражений до баттлов торговых ботов — KCGI 2025 — это не просто турнир, а настоящее шоу. Новая версия соревнования выводит трейдинг на новый уровень: улучшенные режимы челленджей, региональные таблицы лидеров и бонусы как для опытных капитанов, так и для новичков, которые хотят доказать, на что они способны. Хотите ли вы продемонстрировать мастерство стратегии или только начинаете свой путь — место найдётся для всех.

«Каждый год во время KCGI мы наблюдаем, как трейдеры по всему миру разрабатывают стратегии, объединяются и удивляют своим мастерством,» — говорит Грейси Чен, CEO Bitget. — «KCGI — это наша благодарность активному сообществу и топ-трейдерам. В этом году мы особенно рады запустить турнир с призовым фондом 6 миллионов USDT и динамичными челленджами. Приглашаем всех присоединиться, побеждать и формировать будущее трейдинга вместе с нами!»

6 миллионов USDT и незабываемые призы

Призовой пул в 6 миллионов USDT будет щедро дополнен сюрпризами: лучшие участники смогут получить VIP-опыт от партнёров Bitget — билеты на матчи LALIGA, доступ на пит-лейн MotoGP и другие премиальные награды, которые выходят далеко за рамки графиков и свечей. KCGI — это не только про цифры, но и про амбиции, смелость и стиль.

В KCGI 2025 представлены четыре главные категории:

Team Battle — собирайте команду, стройте альянсы и вместе взбирайтесь на вершину.

Copy Trading Showdown — дайте вашей стратегии говорить за вас или следуйте за лучшими.

Bot Trading Competition — пишите код, запускайте бота и доминируйте на графиках.

On-chain Arena — аренда для тех, кто готов доказать навыки в децентрализованном трейдинге.

Те, кто зарегистрируется заранее, получат специальные бонусы: торговые скидки, участие в розыгрышах таинственных призов и приоритет на роль капитана команды. Ожидается, что участниками станут трейдеры более чем из 100 стран. Это делает KCGI 2025 самым масштабным, глобальным и конкурентным турниром в истории Bitget.

Официальный старт Team Battle — 24 июля

Официальная часть командного сражения стартует 24 июля, но самые дальновидные двигаются уже сейчас: регистрация гарантирует место и задаёт тон всему турниру.

Успейте раньше — соберите команду — формируйте топ-лидерборд!

KCGI 2025: это больше, чем трейдинг. Это настоящая битва за достойные награды.