Bitget запускает ежегодный трейдинговый турнир KCGI с призовым фондом 6 миллионов USDT

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июля 2025, 15:46 Читати українською

Bitget запускает ежегодный трейдинговый турнир KCGI с призовым фондом 6 миллионов USDT

Bitget, ведущая мировая криптобиржа и Web3-компания, официально открыла регистрацию на KCGI 2025 — самый ожидаемый трейдинговый турнир года с огромным призовым фондом в 6 миллионов USDT. В этом году участников ждут новые категории, специальные бонусы для тех, кто зарегистрируется раньше других, и ещё больше драйва.

Bitget, ведущая мировая криптобиржа и Web3-компания, официально открыла регистрацию на KCGI 2025 — самый ожидаемый трейдинговый турнир года с огромным призовым фондом в 6 миллионов USDT.

От командных сражений до баттлов торговых ботов — KCGI 2025 — это не просто турнир, а настоящее шоу. Новая версия соревнования выводит трейдинг на новый уровень: улучшенные режимы челленджей, региональные таблицы лидеров и бонусы как для опытных капитанов, так и для новичков, которые хотят доказать, на что они способны. Хотите ли вы продемонстрировать мастерство стратегии или только начинаете свой путь — место найдётся для всех.

«Каждый год во время KCGI мы наблюдаем, как трейдеры по всему миру разрабатывают стратегии, объединяются и удивляют своим мастерством,» — говорит Грейси Чен, CEO Bitget. — «KCGI — это наша благодарность активному сообществу и топ-трейдерам. В этом году мы особенно рады запустить турнир с призовым фондом 6 миллионов USDT и динамичными челленджами. Приглашаем всех присоединиться, побеждать и формировать будущее трейдинга вместе с нами!»

6 миллионов USDT и незабываемые призы

Призовой пул в 6 миллионов USDT будет щедро дополнен сюрпризами: лучшие участники смогут получить VIP-опыт от партнёров Bitget — билеты на матчи LALIGA, доступ на пит-лейн MotoGP и другие премиальные награды, которые выходят далеко за рамки графиков и свечей. KCGI — это не только про цифры, но и про амбиции, смелость и стиль.

В KCGI 2025 представлены четыре главные категории:

  • Team Battle — собирайте команду, стройте альянсы и вместе взбирайтесь на вершину.
  • Copy Trading Showdown — дайте вашей стратегии говорить за вас или следуйте за лучшими.
  • Bot Trading Competition — пишите код, запускайте бота и доминируйте на графиках.
  • On-chain Arena — аренда для тех, кто готов доказать навыки в децентрализованном трейдинге.

Те, кто зарегистрируется заранее, получат специальные бонусы: торговые скидки, участие в розыгрышах таинственных призов и приоритет на роль капитана команды. Ожидается, что участниками станут трейдеры более чем из 100 стран. Это делает KCGI 2025 самым масштабным, глобальным и конкурентным турниром в истории Bitget.

Официальный старт Team Battle — 24 июля

Официальная часть командного сражения стартует 24 июля, но самые дальновидные двигаются уже сейчас: регистрация гарантирует место и задаёт тон всему турниру.

Успейте раньше — соберите команду — формируйте топ-лидерборд!

KCGI 2025: это больше, чем трейдинг. Это настоящая битва за достойные награды.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами