Объем золота в ETF-фондах в июне вырос на 75 тонн

Биржевые фонды, обеспеченные физическим золотом, в июне 2025 года зафиксировали приток $7,6 млрд, что эквивалентно 74,6 т металла. Таким образом, после майского спада спрос на золото через ETF вновь усилился, следует из отчета World Gold Council (WGC).

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Вложения в золото

По итогам первого полугодия совокупные вложения в глобальные золотые ETF достигли $38 млрд — это самый высокий полугодовой показатель с первой половины 2020 года.

Общий объем активов под управлением (AUM) в золоте вырос на 41%, до $383 млрд, а совокупные запасы фондов достигли 3616 тонн — максимума с августа 2022 года.

Росту способствовали сразу несколько факторов: геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, ожидания снижения ставок в США и Европе, а также сохранение инфляционных рисков. Как поясняют аналитики WGC, «сплеск геополитических рисков на фоне конфликта между Израилем и Ираном усилил спрос со стороны инвесторов на активы-убежища».

Крупнейший вклад в июньский рост внесли североамериканские фонды: они привлекли $4,8 млрд, или 44,3 тонны золота. В целом за первое полугодие на США и Канаду пришлось более половины всех глобальных притоков ($21 млрд, 206,8 тонны). Это стало самым сильным полугодием для региона за последние пять лет.

Фонды Европы увеличили золотые запасы на 23,1 тонны в июне (приток $2 млрд), при этом совокупный результат за первое полугодие составил $6 млрд (78,9 тонны). Основную часть июньского притока обеспечили инвесторы из Великобритании. Влияние оказали ожидания смягчения монетарной политики и замедление инфляции, пишут авторы обзора.

В Азии наблюдался умеренный рост: +$610 млн в июне (5,3 тонны). Однако в целом за полугодие фонды региона привлекли рекордные $11 млрд, что эквивалентно 104,3 тонны золота.

Лидерами стали Китай и Индия. На фоне торговых рисков с США и роста цен китайские фонды за первое полугодие увеличили свои позиции на $8,8 млрд (85 тонн), отмечают в WGC. Также незначительный приток золота в июне зафиксировали фонды из Австралии и Южной Африки (+1,8 тонны), общие инвестиции за полугодие в других регионах составили $660 млн.