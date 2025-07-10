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10 июля 2025, 14:47 Читати українською

Все больше украинцев держат деньги на карточных счетах — опрос

Чаще всего при получении выплат граждане снимают лишь часть наличных денег, тогда как остальные используются в дальнейшем с карты. Так поступают 36% респондентов, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом гарантирования вкладов в апреле-мае 2025 года.

Чаще всего при получении выплат граждане снимают лишь часть наличных денег, тогда как остальные используются в дальнейшем с карты.
Фото: pixabay.com

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26% опрошенных снимают наличные деньги минимально и пользуются преимущественно картой, чаще это жители областных центров и других городов, молодежь и люди среднего возраста (30−45 лет), а также более обеспеченные опрошенные.

21% снимает сразу все или почти все средства — такая стратегия свойственна респондентам старшего возраста.

В то же время среди молодежи и более обеспеченных людей 15% пользуются только картой.

«Такая тенденция — еще одно подтверждение того, что банковскую систему, особенно в последние годы, вопреки вызовам военного времени, люди оценивают как стабильную и надежную», — отметила директор-распорядитель Фонда Ольга Белай.

По ее словам, спектр банковских услуг постоянно расширяется и усовершенствуется. Кроме того, набирает обороты использование мобильных приложений банков и других технических решений, что делает их более доступными и, как следствие, более привлекательными для клиентов.

Возврат денег

Белай также напомнила, что в случае банкротства банка Фондом гарантируются средства как на депозитах, так и на карточных счетах физлиц и физических лиц-предпринимателей.

А на период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам физических лиц и ФЛП, включая начисленные проценты (если это депозит).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
10 июля 2025, 15:43
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Купівля серйозних речей типу нерухомості чи автівки — готівка. Стройка, ремонт — готівка. Важливо не скільки відсотків людей обналить з карти, а який об'єм обналять. Може знімають ті хто більш платоспроможний і знімають вони за раз катлету як десять тих хто не знімає нічого заробляють за місяць. Доволі маніпулятивна заява вийшла у фонду гарантування вкладів :)
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Андрій М***к
Андрій М***к
10 июля 2025, 16:41
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Сенс тримати в банку гроші? Ризиків багато…: банк лусне, девальвація гривні відносно бівалютної корзини, поцуплять шахраї, поцупить тцк разом з виконавчою службою. Тримати або під матрацом або за кордоном.
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