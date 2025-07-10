Samsung представила новое поколение складывающихся смартфонов (фото)

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новые складывающиеся смартфоны — Galaxy Fold7 и Galaxy Flip7 и Flip7 FE. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Galaxy Fold7

Это, пожалуй, самое большое обновление серии Z Fold за последние годы, с большими экранами, более тонким корпусом и основной камерой на 200 МП.

Вес Galaxy Fold7 составляет 215 граммов, что делает его легче Galaxy S25 Ultra и на 24 грамма легче Fold6 в прошлом году.

Новые шарниры Armor FlexHinge и алюминиевый каркас корпуса Armor Aluminum помогли Fold7 стать тоньше. Толщина его в сложенном виде составляет 8,9 мм, а в разложенном — только 4,2 мм.

Эти размеры соответствуют последним моделям сложных устройств из Китая, таким как Honor Magic V5 и vivo X Fold5, поэтому Samsung наконец-то может конкурировать на этом фронте.

Экраны

Fold7 — это больше, чем просто тонкий и легкий складной телефон, он также имеет самый большой дисплей в серии. Основной экран теперь имеет диагональ 8,0 дюймов, а внешний — 6,5 дюймов, и, что еще более важно, он имеет более широкое соотношение сторон 21:9, что делает его более эргономичным для набора текста и общего использования.

Обе панели по-прежнему имеют тип Dynamic AMOLED 2x с изменяющейся частотой обновления 1−120 Гц и яркостью до 2600 нит. Наружный экран защищен стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 и имеет 10-мегапиксельную фронтальную камеру.

Samsung использовал новое поколение своего ультратонкого стекла (UTG) на основном 8,0-дюймовом дисплее, который на 50% толще, чем раньше. Samsung также убрал камеру под дисплеем на главном экране, выбрав более традиционное решение с отверстием камеры на 10 МП. К сожалению, поддержка S Pen тоже исчезла.

Fold7 все еще имеет класс защиты IP48 от воды и пыли. Задняя панель Fold7 защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Камеры

Samsung добавил 200-мегапиксельный сенсор (ISOCELL HP2) для основной камеры — тот самый, что используется в S25 Ultra. Это эквивалентный 24-миллиметровому сенсору 1/1.3 дюйма с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения.

К нему прилагается 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением (67 мм) и новый 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (12 мм).

Процессор и ПО

Что касается процессора, то здесь нет ничего особенного, поскольку Samsung выбрала надежный Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который можно выбрать из 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 или 1 ТВ памяти.

Fold7 получает некоторые улучшения в плане беспроводного подключения благодаря поддержке более новых стандартов Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Программное обеспечение — One UI 8 на базе Android 16 с полным пакетом Galaxy AI. Samsung обещает 7 обновлений ОС Android и 7 лет патчей безопасности. Пользователи Fold7 также получают 6−6 месяцев бесплатного доступа в пакет Google AI Pro.

Хотя Samsung внес кучу обновлений в Fold7, аккумулятор все еще остается на уровне 4400 мАч с той же старой проводной зарядкой 25 Вт, беспроводной 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой 4,5 Вт.

Цвета и цена

В Украине Samsung Galaxy Fold7 доступен в серебристо-голубом, глубоком черном и серебристо-сером цветах.

Цена Samsung Galaxy Fold7 стартует от 84 999 грн, предзаказ уже открыт.

Galaxy Flip7

Samsung успешно справилась со сложной задачей — создать более тонкий корпус и увеличить емкость аккумулятора. Новая модель Galaxy Flip7 имеет размеры 13,7 мм в сложенном виде и 6,5 мм в разложенном, а также аккумулятор емкостью 4300 мАч.

Для сравнения, Z Flip6 имел размеры 14,9 мм/6,9 мм с аккумулятором емкостью 4000 мАч. Вес практически одинаков — 188 г.

Экраны

Экраны также увеличились — внешний дисплей теперь представляет собой 4,1-дюймовую Super AMOLED-панель от края до края (1048×948 пикселей, 120 Гц), окруженную тончайшими рамками среди всех Galaxy, всего 1,25 мм. Это значительное увеличение по сравнению с 3,4-дюймовым дисплеем старой модели.

Внешний дисплей имеет функцию Vision Booster и может достигать яркости до 2600 нит для великолепной видимости на улице.

Внутренний дисплей также стал больше, теперь он растянулся до 6,9 дюйма (ранее 6,7 дюйма). Samsung утверждает, что его размер похож на дисплей Galaxy S25+ (дисплей Z Flip7 имеет ширину 68,6 мм по сравнению с 70,8 мм у S25+). Конечно, Flip более компактен в сложенном виде.

Инженерам Samsung пришлось немало поработать, когда они решили сделать Galaxy Flip7 тоньше. Им пришлось снизить толщину внутренних компонентов и разместить их плотнее, чем в любом другом устройстве Galaxy. Шарнир Armor FlexHinge на 30% тоньше, чем раньше.

Интересно, что Samsung решила оградить от воды внутренние компоненты устройства, вместо того чтобы герметизировать рамки. Наружные части покрыты стеклом Gorilla Glass Victus 2, а корпус изготовлен из алюминия Armor Aluminum. Galaxy Flip7 имеет степень защиты IP48 от пыли и воды.

Процессор

Еще одно изменение с прошлого года — это процессор: телефон работает на новом 3-нанометровом Exynos 2500. Чип работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ памяти. При этом на этот раз для североамериканского рынка нет варианта из Snapdragon.

Повышенная эффективность Exynos 2500 по сравнению с прошлогодним Snapdragon обещает до 31 часа воспроизведения видео на одном заряде — большая емкость аккумулятора, конечно, тоже этому способствует. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт (1−50% за 30 минут), а также беспроводную зарядку.

Камеры

У телефона есть основная камера на 50 МП (f/1.8, размер пикселей 1.0 мкм, оптическая стабилизация изображения) и сверхширокоугольная камера на 12 МП. Их можно использовать для селфи, как и 10-мегапиксельную камеру на внутреннем дисплее.

Специального телеобъектива нет, но Samsung утверждает, что основная камера на 50 МП может производить двухкратный зум «оптического качества».

Одним из важных обновлений в этом году является поддержка 10-битных HDR-видео, которые предлагают в 4 раза более богатую цветопередачу, чем Flip6. Кроме того, фильтры теперь просматриваются в режиме реального времени на чехле FlexWindow.

У этого дисплея есть и другие новые возможности. Автоматический зум автоматически держит вас в кадре, поэтому можно отложить полусложный телефон, чтобы он служил собственным штативом.

Цвета и цена

Galaxy Flip7 представлен в следующих цветах: серебристо-голубой, глубокий черный, красный коралл. Цена стартует от 49999 грн. Смартфон уже доступен для заказа.

Galaxy Flip7 FE

В то же время Samsung предложила более доступную версию Galaxy Flip7 FE, которую можно назвать переизданием Flip6.

Она использует немного меньший 6,7-дюймовый внутренний дисплей, 3,4-дюймовый внешний экран, процессор Exynos 2400 из прошлогодней серии Galaxy S24, всего 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища.

Емкость батареи составляет 4000 мА∙ч. Камеры такие же, как у обычного Flip7. Как и его собратья, Flip7 FE имеет класс защиты от пыли и воды IP48.

Galaxy Flip7 FЕ будет доступен в черном и белом цветах по цене от 41 999 грн.