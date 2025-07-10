Бум IPO в Индии может добавить местному рынку до $3 трлн в течение 10 лет

Бум публичных размещений, продолжающийся в Индии, может добавить от $2 до $3 трлн к капитализации рынка на горизонте десяти лет, пишет Bloomberg со ссылкой на оценку индийской финансовой группы JM Financial.

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IPO в Индии

С начала 2025 года индийские компании провели IPO в сумме на $6 млрд, подсчитало Bloomberg. За весь прошлый год показатель составил $21 млрд, отмечает агентство.

Самое большое размещение в этом году пока провел «теневой банк» HDB Financial Services, принадлежащий крупнейшему частному банку страны HDFC. Его IPO привлекло $1,5 млрд, четверть от объема всех размещений с начала года. Вскоре может состояться и еще одна сопоставимая по масштабам сделка: ICICI Prudential Asset Management во вторник, 8 июля, подала заявку на IPO с целью привлечения до $1,2 млрд.

Рекордным же размещением за этот год может стать выход на биржу Tata Capital, небанковского финансового подразделения одного из крупнейших промышленных конгломератов страны Tata Group. Как пишет Bloomberg, компания рассчитывает привлечь около $2 млрд.

«У нас самый большой поток сделок, чем когда-либо», — сказал заместитель председателя и управляющий директор JM Financial Вишал Кампани. Он отметил, что размещения становятся крупнее, и все большее число из них превышает отметку в $1 млрд.

По словам Кампани, «ценовая власть» на рынке перешла к местным инвесторам. «Появление сильного внутреннего капитала стало настоящей неожиданностью», — отметил инвестбанкир.

Индекс Nifty 50, базовый индикатор фондового рынка Индии, вырос с января примерно на 8%.