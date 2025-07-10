Бум IPO в Индии может добавить местному рынку до $3 трлн в течение 10 лет

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июля 2025, 12:54 Читати українською

Бум IPO в Индии может добавить местному рынку до $3 трлн в течение 10 лет

Бум публичных размещений, продолжающийся в Индии, может добавить от $2 до $3 трлн к капитализации рынка на горизонте десяти лет, пишет Bloomberg со ссылкой на оценку индийской финансовой группы JM Financial.

Бум публичных размещений, продолжающийся в Индии, может добавить от $2 до $3 трлн к капитализации рынка на горизонте десяти лет, пишет Bloomberg со ссылкой на оценку индийской финансовой группы JM Financial.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиIPO в ИндииС начала 2025 года индийские компании провели IPO в сумме на $6 млрд, подсчитало Bloomberg.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

IPO в Индии

С начала 2025 года индийские компании провели IPO в сумме на $6 млрд, подсчитало Bloomberg. За весь прошлый год показатель составил $21 млрд, отмечает агентство.

Самое большое размещение в этом году пока провел «теневой банк» HDB Financial Services, принадлежащий крупнейшему частному банку страны HDFC. Его IPO привлекло $1,5 млрд, четверть от объема всех размещений с начала года. Вскоре может состояться и еще одна сопоставимая по масштабам сделка: ICICI Prudential Asset Management во вторник, 8 июля, подала заявку на IPO с целью привлечения до $1,2 млрд.

Рекордным же размещением за этот год может стать выход на биржу Tata Capital, небанковского финансового подразделения одного из крупнейших промышленных конгломератов страны Tata Group. Как пишет Bloomberg, компания рассчитывает привлечь около $2 млрд.

«У нас самый большой поток сделок, чем когда-либо», — сказал заместитель председателя и управляющий директор JM Financial Вишал Кампани. Он отметил, что размещения становятся крупнее, и все большее число из них превышает отметку в $1 млрд.

По словам Кампани, «ценовая власть» на рынке перешла к местным инвесторам. «Появление сильного внутреннего капитала стало настоящей неожиданностью», — отметил инвестбанкир.

Индекс Nifty 50, базовый индикатор фондового рынка Индии, вырос с января примерно на 8%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами