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10 июля 2025, 12:18 Читати українською

Нидерланды объявили о выделении Украине 300 млн евро на восстановление

Нидерланды объявили о выделении 300 млн. евро на восстановление и укрепление Украины в 2025—2026 годах. Министр иностранных дел Каспар Велдкамп сообщил об этом решении в четверг во время Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме, пишет «Лига».

Нидерланды объявили о выделении 300 млн.
Фото: EPA / Phil nijhuis

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Эти деньги — часть суммы, которую правительство Нидерландов ранее зарезервировало на 2025 и 2026 годы для невоенной помощи Украине.

В общей сложности речь идет о более чем 500 млн евро — 252 млн евро в год.

О разделе первых 200 млн евро объявили ранее.

Теперь определили назначение остальной суммы, например:

  • 30 млн евро используют для поддержки нидерландских компаний в проектах обновления Украины через программу Ukraine Partnership Facility (UPF);
  • 52 млн евро — на восстановление энергетической инфраструктуры и водоснабжения;
  • 4 млн евро — на строительство нового крыла детской больницы во Львове совместно с Центром детской онкологии принцессы Максимы в Утрехте;
  • 20 млн евро (10 млн в год) — на усиление киберзащиты Украины.

«Экономика и общество Украины должны продолжать функционировать, потому что это помогает стране в ее борьбе. Это будто бы фронт за фронтом. Наша финансовая и экономическая поддержка служит для более быстрого восстановления и снижает затраты на восстановление», — сказал нидерландский министр.

Источник: Минфин
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