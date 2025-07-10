Нидерланды объявили о выделении Украине 300 млн евро на восстановление

Нидерланды объявили о выделении 300 млн. евро на восстановление и укрепление Украины в 2025—2026 годах. Министр иностранных дел Каспар Велдкамп сообщил об этом решении в четверг во время Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме, пишет «Лига».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Эти деньги — часть суммы, которую правительство Нидерландов ранее зарезервировало на 2025 и 2026 годы для невоенной помощи Украине.

В общей сложности речь идет о более чем 500 млн евро — 252 млн евро в год.

О разделе первых 200 млн евро объявили ранее.

Теперь определили назначение остальной суммы, например:

30 млн евро используют для поддержки нидерландских компаний в проектах обновления Украины через программу Ukraine Partnership Facility (UPF);

52 млн евро — на восстановление энергетической инфраструктуры и водоснабжения;

4 млн евро — на строительство нового крыла детской больницы во Львове совместно с Центром детской онкологии принцессы Максимы в Утрехте;

20 млн евро (10 млн в год) — на усиление киберзащиты Украины.

«Экономика и общество Украины должны продолжать функционировать, потому что это помогает стране в ее борьбе. Это будто бы фронт за фронтом. Наша финансовая и экономическая поддержка служит для более быстрого восстановления и снижает затраты на восстановление», — сказал нидерландский министр.