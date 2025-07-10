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10 июля 2025, 11:30 Читати українською

Глава Lavazza обвинил хедж-фонды в кофейном ценовом буме

Хедж-фонды и другие финансовые спекулянты виновны в 80% росте цен на кофе, который создал «невероятную» волатильность и неопределенность на рынке, заявил во время Уимблдонского теннисного турнира председатель совета директоров Lavazza Group Джузеппе Лавацца. Его слова цитирует Financial Times.

Хедж-фонды и другие финансовые спекулянты виновны в 80% росте цен на кофе, который создал «невероятную» волатильность и неопределенность на рынке, заявил во время Уимблдонского теннисного турнира председатель совета директоров Lavazza Group Джузеппе Лавацца.
Фото: depositphotos

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Подробности

Лавацца раскритиковал «большие инвестиционные фонды», доведшие цены до уровней, «вполне неприемлемых для отрасли и даже для потребителей».

Лондонские фьючерсы на робусту, являющиеся глобальным бенчмарком, взлетели до рекордного максимума — более $5700 за тонну в январе. С тех пор цены снизились в надежде на улучшение урожая до примерно $3500 за тонну на этой неделе, но по-прежнему остаются значительно выше исторического среднего уровня в $1700.

«За последние четыре года, когда цены на кофе так сильно выросли, и на 80% — это спекуляции хедж-фондов», — возмущается Лавацца. Хотя такие факторы как плохие урожаи внесли свой вклад, именно хедж-фонды сыграли свою роль.

«Кофе — большой рынок, но фьючерсный рынок — маленький. Поэтому даже с небольшой суммой можно создать цунами», — отметил он. Волатильность и неопределенность, которые они привнесли на рынок, действительно невероятны для обжарщиков, трейдеров и даже производителей.

Потребление кофе упало на 3,5% за последние два года из-за высоких цен. Компания Лавацца была вынуждена резко увеличить оборотный капитал, потратив 1,6 млрд евро на покупку кофе в прошлом году против 600 млн евро в 2018 году.

Кроме того, Лавацца заявил, что планы Трампа по введению тарифов на товары ЕС «в пределах нормы», но предупредил, что урегулирование тарифов между США и странами-производителями кофе, такими как Бразилия и Вьетнам, будет сложнее и приведет к росту цен для американских потребителей.

Источник: Минфин
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