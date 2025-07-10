Курс валют: доллар в банках прибавил две копейки

В четверг, 10 июля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,02, евро покупают за 48,80 грн, а продают за 49,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 49,15−49,34 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,78−41,81 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,03−49,05 грн/евро.

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