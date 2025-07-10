Европарламент исключил ОАЭ из «серого списка» по борьбе с отмыванием денег

Европейский парламент одобрил обновленный список юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом пишет Financial Times.

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Какие страны попали в список

Алжир

Ангола

Кот-д'Ивуар

Кения

Лаос

Ливан

Монако

Намибия

Непал

Венесуэла

Кого исключили

Из списка исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал, Уганда и Объединённые Арабские Эмираты, следует из официального пресс-релиза Европарламента.

Обновление списка было предложено Еврокомиссией и принято без возражений — ни одна из резолюций об отклонении не набрала большинства голосов. Исключенные страны будут официально удалены из списка после публикации соответствующего документа в Официальном журнале ЕС.

По данным Financial Times (FT), вопрос об исключении ОАЭ из списка рассматривался, в том числе в контексте торговых переговоров между Абу-Даби и Брюсселем. Эмираты настаивали на снятии ограничений, и по просьбе еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича члены Социал-демократической группы поддержали инициативу.

Власти ОАЭ выразили готовность продолжать сотрудничество с ЕС по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Исключение Гибралтара, напротив, вызвало критику среди испанских депутатов Европарламента, поскольку Мадрид оспаривает британский суверенитет над территорией. В 2023 году парламент уже отклонял аналогичное предложение, выражая сомнения в отношении стандартов AML в ОАЭ и Гибралтаре. Эти опасения прозвучали и в этом году, но не стали препятствием для голосования.

Между тем, по словам присутствовавших на слушаниях на прошлой неделе, большинство групп в парламенте поддержали включение россии в «серый список», сообщили источники FT. Однако в последний момент Еврокомиссия пообещала пересмотреть статус россии до конца текущего года.

Напомним

ЕС традиционно ориентируется на список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международного органа, занимающегося контролем за AML/CFT-стандартами.

FATF исключила страну из «серого списка» в феврале 2024 года. Как отметили в организации, исключение ОАЭ из «серого списка» не означает, что страна добилась «идеальной системы».