США ввели санкции против 22 компаний за участие в теневой банковской сети Ирана

Министерство финансов США 9 июля ввело санкции в отношении 22 компаний из Гонконга, ОАЭ и Турции за участие в схеме по продаже иранской нефти, выручка от которой направлялась на финансирование Корпуса стражей исламской революции — Сил специального назначения «Аль-Кудс» (IRGC-QF). Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

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Что известно

По данным ведомства, компании использовались в качестве подставных для обхода санкций, перевода сотен миллионов долларов через офшорные счета и финансирования связанных с IRGC-QF террористических группировок.

«Иранский режим в значительной степени опирается на теневую банковскую систему для финансирования своих дестабилизирующих программ в области ядерного и ракетного оружия», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В санкционный список вошли, в частности, турецкая Pulcular Enerji, гонконгские Amito Trading, Cetto International, Future Resource Trading, Moon Imp & Exp Co., Queens Ring, Radix Trade, Mist Trading Co., а также эмиратская Bright Spot Goods Wholesalers. Все они, по версии OFAC, помогали IRGC-QF в продаже нефти, переводе средств и использовании подставных структур.

Санкции предусматривают блокировку активов на территории США и запрет на проведение любых операций с участием американских лиц. Это уже второй раунд ограничений, касающихся «теневой банковской» инфраструктуры Ирана с момента усиления давления на Тегеран.