За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 103066580 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 июля: 920 российских оккупантов, 11 танков, 6 ракет и 324 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1030580 (+920) человек
- танков — 11011 (+11) ед
- боевых бронированных машин — 22972 (+3) ед
- артиллерийских систем — 30140 (+38) ед
- РСЗО — 1437 (+3) ед
- средства ПВО — 1193 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44781 (+324)
- крылатые ракеты — 3445 (+6)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 54656 (+81)
- специальная техника — 3929 (+0)
Источник: Минфин
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