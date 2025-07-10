За январь — июнь 2025 плательщики уплатили более 314,6 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 22,8%, или почти на 58,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — июнь 2024 года поступило более 256,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Поступления единого взноса растут: по сравнению с прошлым годом +58,5 млрд гривен
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Единый взнос — основной источник наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи гражданам.
Напомним
С 1 января 2025 г. физические лица — предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом «О Государственном бюджете на 2025 год».
Освобождены от уплаты единого взноса ФОП:
- зарегистрированы на временно оккупированных территориях (в соответствии с п. 93 раздела VIII Закона № 2464),
- наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель,
- пенсионеры,
- лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь,
- мобилизованные (на весь период службы, при предоставлении подтверждающих документов),
- в общей системе без дохода.
Источник: Минфин
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