Поступления единого взноса растут: по сравнению с прошлым годом +58,5 млрд гривен

За январь — июнь 2025 плательщики уплатили более 314,6 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 22,8%, или почти на 58,5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — июнь 2024 года поступило более 256,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении ГНС.