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10 июля 2025, 8:00 Читати українською

Укрпочта вводит новые льготы для жителей сельской местности

Теперь комиссия за оплату любых платежей в сельских стационарных и передвижных отделениях составит всего 15 гривен. Кроме того, компания предлагает возможность снимать наличные с банковских карт без единой комиссии в сельских стационарных отделениях. Об этом говорится в сообщении Укрпочты.

Теперь комиссия за оплату любых платежей в сельских стационарных и передвижных отделениях составит всего 15 гривен.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Мы еще не банк, но уже фактически помогаем людям получить базовые финансовые услуги там, где нет ни банков, ни банкоматов. К сожалению, таких мест в Украине очень много. Но, к счастью, Укрпочта может это изменить — и уже меняет. Когда заработает Укрпочта.Банк, эпоха оторванности от современных платежных сервисов из-за географии проживания или физических ограничений останется в прошлом. Мы гордимся тем, что именно наша компания является двигателем этого процесса», — отмечает генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Этот шаг направлен на уменьшение финансовой нагрузки на украинцев в селах и улучшение доступа к базовым финансовым услугам. Ведь только 4,3% населенных пунктов Украины имеют банковское отделение или банкомат.

По данным Укрпочты, только в мае около миллиона жителей сел совершили платежи через ее отделение. Ожидается, что благодаря новым льготным условиям клиенты компании смогут сэкономить до 5 миллионов гривен ежемесячно.

Сниженная комиссия по платежам применяется автоматически и действует без ограничений на количество платежей до 1 сентября 2025 года.

Бесплатное снятие наличных в сельских стационарных отделениях компании доступно до 30 сентября 2025 года для жителей сел, осуществивших по меньшей мере два любых платежа, кроме благотворительных взносов. Ранее за такую операцию взималась комиссия в размере 2% суммы снятия (но не менее 10 гривен).

Снять наличные можно на сумму от 50 до 30 тысяч гривен за одну операцию. В то же время Укрпочта напоминает об установленном НБУ дневном лимите на снятие наличных — 100 тысяч гривен. Принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard и Простір.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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