Курс доллара при закрытии торгов на межбанке, 9 июля, почти не изменился. В то же время, курс евро к гривне упал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют: евро на межбанковских торгах подешевело
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Открытие 9 июля
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Закрытие 9 июля
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Изменения
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41,79/41,82
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41,78/41,81
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1/1
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49,01/49,03
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48,91/48,94
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10/9
Официальный курс доллара на четверг установлен на уровне 41,7745 грн/$. Это на 8 копеек меньше, чем в среду, когда курс составил 41,8462 грн/$. Курс евро на четверг установлен на отметке 48,8427 грн/€, что на 22 копейки меньше, чем в среду (49,0563 грн/€).
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 48,80−49,41 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,63−41,70, евро — 49,10−49,30 грн.
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Источник: Минфин
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