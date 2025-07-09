Курс валют: евро на межбанковских торгах подешевело

Курс доллара при закрытии торгов на межбанке, 9 июля, почти не изменился. В то же время, курс евро к гривне упал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 9 июля Закрытие 9 июля Изменения доллар 41,79/41,82 41,78/41,81 1/1​ евро 49,01/49,03 48,91/48,94 10/9

Официальный курс доллара на четверг установлен на уровне 41,7745 грн/$. Это на 8 копеек меньше, чем в среду, когда курс составил 41,8462 грн/$. Курс евро на четверг установлен на отметке 48,8427 грн/€, что на 22 копейки меньше, чем в среду (49,0563 грн/€).

Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 48,80−49,41 грн/евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,63−41,70, евро — 49,10−49,30 грн.

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