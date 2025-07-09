Гривна укрепилась к доллару, евро и злотому: НБУ установил курсы на четверг

Национальный банк Украины установил официальные курсы иностранных валют на четверг, 10 июля, зафиксировав укрепление гривны по отношению к доллару, евро и польскому злотому. Об этом в среду, 9 июля, свидетельствуют данные , обнародованные на сайте регулятора.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Курс доллара США

Официальный курс доллара на четверг установлен на уровне 41,7745 грн/$. Это на 8 копеек меньше, чем в среду, когда курс составлял 41,8462 грн/$.

Текущий курс остается ниже исторического максимума, зафиксированного 13 января 2025 года на уровне 42,28 грн/$.

Наиболее ощутимо гривна укрепилась по отношению к европейской валюте. Курс на четверг установлен на отметке 48,8427 грн/€, что на 22 копейки меньше, чем в среду (49,0563 грн/€).

Исторический максимум курса евро был зафиксирован 1 июля 2025 года на уровне 49,40 грн/€.

Курс польского злотого

Официальный курс гривны к польскому злотому на четверг установлен на уровне 11,5189 грн/PLN. Это на 4 копейки меньше по сравнению с курсом в среду (11,5584 грн/PLN).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту