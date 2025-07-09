Фармацевтический гигант Merck покупает Verona Pharma за $10 миллиардов

Американская фармацевтическая компания Merck , работающая за пределами США и Канады под брендом MSD, заключила окончательное соглашение о приобретении британской Verona Pharma — биофармацевтической компании, специализирующейся на разработке лекарства от заболеваний легких.

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Подробности

Согласно сделке, Merck через дочернюю компанию приобретет Verona Pharma за $107 за одну американскую депозитарную акцию (ADS), каждая из которых представляет восемь обыкновенных акций Verona Pharma Общая стоимость сделки оценивается примерно в $10 млрд.

Это крупнейшее приобретение Merck с момента поглощения Prometheus Biosciences за $10,8 млрд в 2023 году.

Приобретение Verona значительно усиливает линейку препаратов Merck благодаря добавлению Ohtuvayre — лекарства, одобренного в США для лечения хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ).

По данным Financial Times, аналитики прогнозируют, что к середине 2030-х годов этот препарат может генерировать пиковые годовые продажи почти в $4 миллиарда. Препарат также проходит испытание как потенциальное средство для лечения других легочных заболеваний.

Рост акций Verona Pharma

Перед открытием торгов акции Verona Pharma выросли на 20% — инвесторы положительно отреагировали на сделку, оценившую компанию дороже стоимости ее акций во вторник.