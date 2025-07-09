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9 июля 2025, 14:05 Читати українською

Samsung прогнозирует падение прибыли на 56% из-за ИИ и торговых тарифов

Samsung Electronics ожидает резкого падения операционной прибыли на 56% во втором квартале 2025 года, что станет первым снижением с конца 2023 года. Компания связывает негативную динамику с экспортными ограничениями на чипы для искусственного интеллекта и общей торговой напряженностью с США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Samsung Electronics ожидает резкого падения операционной прибыли на 56% во втором квартале 2025 года, что станет первым снижением с конца 2023 года.

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Проблемы в полупроводниковом бизнесе

Основной удар пришелся на ключевое для компании полупроводниковое подразделение. В своем отчете Samsung признал единовременные убытки из-за обесценивания запасов ИИ-чипов, которые невозможно поставить в Китай из-за американских экспортных ограничений.

Кроме того, компания столкнулась с задержкой в поставках своих передовых чипов памяти HBM (high-bandwidth memory) для компании Nvidia, что негативно повлияло на ее рыночные позиции. Аналитики отмечают, что в этом сегменте Samsung пока отстает от своих главных конкурентов — SK Hynix и Micron Technology, которые активно наращивают продажи дорогих чипов для систем искусственного интеллекта.

Прогнозы и внешние риски

Несмотря на текущие трудности, в Samsung ожидают, что убытки в полупроводниковом сегменте сократятся во второй половине года, поскольку тестирование и поставки новых чипов уже продолжаются.

Еще одним значительным риском для компании является нестабильная торговая политика США. Возвращение Дональда Трампа на пост президента сопровождается угрозами введения новых пошлин на импорт ключевых для Samsung товаров, таких как смартфоны, а также на сталь и алюминий, что может повлиять на производственные затраты.

Почему это важно

Прогноз прибыли Samsung является ярким свидетельством того, что даже один из крупнейших технологических гигантов мира не имеет иммунитета к двум главным силам, формирующим сегодняшнюю глобальную экономику: безумной гонке в сфере искусственного интеллекта и технологической войне между США и Китаем.

Проблемы компании подчеркивают, насколько конкурентным и технологически сложным является рынок чипов для ИИ. Отставание в производстве памяти HBM для Nvidia напрямую бьет по доходам и репутации Samsung, показывая, что любая задержка в этом секторе является критической.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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