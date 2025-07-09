Криптокошелек Phantom запустил торговлю фьючерсами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2025, 13:13 Читати українською

Криптокошелек Phantom запустил торговлю фьючерсами

Популярный криптокошелек Phantom объявил о запуске торговли фьючерсными контрактами с кредитным плечом до 40x непосредственно в своем мобильном приложении. Новый сервис работает на базе инфраструктуры децентрализованной платформы Hyperliquid. Об этом сообщили представители компании в соцсети X.

Популярный криптокошелек Phantom объявил о запуске торговли фьючерсными контрактами с кредитным плечом до 40x непосредственно в своем мобильном приложении.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Как работает новая функция

Для доступа к торговле фьючерсами пользователям Phantom не нужно создавать отдельный аккаунт на бирже Hyperliquid. Весь процесс происходит внутри кошелька: пользователь пополняет свой счет в Solana (SOL), средства автоматически конвертируются в стейблкоин USDC, после чего можно выбрать один из более чем 100 доступных рынков и открыть позицию.

План запуска и ограничения

На начальном этапе доступ к новой функции получит ограниченный круг пользователей. Ожидается, что в течение нескольких следующих недель сервис станет доступным для всех клиентов, за исключением некоторых юрисдикций, в число которых, в частности, входит Великобритания.

Детали партнерства

Целью этой интеграции, согласно релизу, является упрощение и повышение доступности торговли криптоактивами для широкой аудитории.

«Для нас большая честь, что они выбрали Hyperliquid в качестве своей инфраструктуры, используя лучшую ончейн-ликвидность с доступной монетизацией через Builder Codes», — прокомментировал партнерство CEO Hyperliquid Джефф Ян.

Как отмечается, механизм Builder Codes позволяет разработчикам, таким как Phantom, устанавливать небольшую дополнительную комиссию за ордера, проходящие через их интерфейс, создавая таким образом бизнес-модель для подобных интеграций.

Что такое фьючерсы с кредитным плечом

  • Фьючерсные контракты (Perpetual Futures): Это производный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам делать ставки на будущую цену актива (например, биткоина), не владея им напрямую. В отличие от традиционных фьючерсов, бессрочные (perpetual) не имеют даты окончания, что позволяет удерживать позицию как угодно долго.
  • Кредитное плечо (Leverage): Это инструмент, позволяющий трейдеру открыть позицию на сумму, которая значительно превышает его собственный капитал. Например, плечо 40x означает, что, имея $100, трейдер может контролировать позицию стоимостью $4000. Это многократно увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки, делая торговлю с плечом крайне рискованной.

Почему это важно

Эта интеграция является знаковым шагом в развитии рынка децентрализованных финансов (DeFi). Она демонстрирует, как стираются границы между простыми криптокошельками для хранения активов и полноценными торговыми платформами. Phantom превращается из «сейфа» в финансовое «суперприложение», где можно не только хранить, но и активно торговать.

Главное следствие этого — резкое повышение доступности высокорисковых спекулятивных инструментов, таких как торговля с кредитным плечом, для массовой аудитории. Раньше для этого требовались регистрация на бирже и определенные технические навыки, теперь это можно сделать в несколько кликов в популярном кошельке. Это удобно, но в то же время несет значительные риски для неопытных пользователей, которые могут не до конца понимать опасность торговли с плечом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами