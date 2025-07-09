Криптокошелек Phantom запустил торговлю фьючерсами

Популярный криптокошелек Phantom объявил о запуске торговли фьючерсными контрактами с кредитным плечом до 40x непосредственно в своем мобильном приложении. Новый сервис работает на базе инфраструктуры децентрализованной платформы Hyperliquid. Об этом сообщили представители компании в соцсети X.

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Как работает новая функция

Для доступа к торговле фьючерсами пользователям Phantom не нужно создавать отдельный аккаунт на бирже Hyperliquid. Весь процесс происходит внутри кошелька: пользователь пополняет свой счет в Solana (SOL), средства автоматически конвертируются в стейблкоин USDC, после чего можно выбрать один из более чем 100 доступных рынков и открыть позицию.

План запуска и ограничения

На начальном этапе доступ к новой функции получит ограниченный круг пользователей. Ожидается, что в течение нескольких следующих недель сервис станет доступным для всех клиентов, за исключением некоторых юрисдикций, в число которых, в частности, входит Великобритания.

Детали партнерства

Целью этой интеграции, согласно релизу, является упрощение и повышение доступности торговли криптоактивами для широкой аудитории.

«Для нас большая честь, что они выбрали Hyperliquid в качестве своей инфраструктуры, используя лучшую ончейн-ликвидность с доступной монетизацией через Builder Codes», — прокомментировал партнерство CEO Hyperliquid Джефф Ян.

Как отмечается, механизм Builder Codes позволяет разработчикам, таким как Phantom, устанавливать небольшую дополнительную комиссию за ордера, проходящие через их интерфейс, создавая таким образом бизнес-модель для подобных интеграций.

Что такое фьючерсы с кредитным плечом

Фьючерсные контракты (Perpetual Futures): Это производный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам делать ставки на будущую цену актива (например, биткоина), не владея им напрямую. В отличие от традиционных фьючерсов, бессрочные (perpetual) не имеют даты окончания, что позволяет удерживать позицию как угодно долго.

Кредитное плечо (Leverage): Это инструмент, позволяющий трейдеру открыть позицию на сумму, которая значительно превышает его собственный капитал. Например, плечо 40x означает, что, имея $100, трейдер может контролировать позицию стоимостью $4000. Это многократно увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки, делая торговлю с плечом крайне рискованной.

Почему это важно

Эта интеграция является знаковым шагом в развитии рынка децентрализованных финансов (DeFi). Она демонстрирует, как стираются границы между простыми криптокошельками для хранения активов и полноценными торговыми платформами. Phantom превращается из «сейфа» в финансовое «суперприложение», где можно не только хранить, но и активно торговать.

Главное следствие этого — резкое повышение доступности высокорисковых спекулятивных инструментов, таких как торговля с кредитным плечом, для массовой аудитории. Раньше для этого требовались регистрация на бирже и определенные технические навыки, теперь это можно сделать в несколько кликов в популярном кошельке. Это удобно, но в то же время несет значительные риски для неопытных пользователей, которые могут не до конца понимать опасность торговли с плечом.