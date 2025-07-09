В первом полугодии бюджет получил от приватизации более 977 миллионов

По результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн. грн. (+156,59 млн. гривен НДС), таким образом, совокупный экономический эффект составил более 977 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

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За этот отчетный период команда Фонда госимущества провела 236 успешных приватизационных аукционов.

В аукционах приняли участие 1 946 участников. Среднее количество участников достигло 7 человек. Такая интенсивная борьба за объекты привела к значительному росту их рыночной стоимости. В среднем цена приватизированных объектов увеличивалась почти в 4 раза от стартовой цены.

ФГИ предлагает многочисленные объекты для инвестирования (по состоянию на 30 июня):

21 объект крупной приватизации, включенный в соответствующий перечень государственной собственности.

1308 объектов малой приватизации, в состав которых входят:

292 единых имущественных комплекса;

46 пакетов акций;

835 объектов отдельного имущества;

78 объектов незавершенного строительства;

56 объектов социально-культурного назначения



Наиболее привлекательными для инвесторов являются: