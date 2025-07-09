По результатам первого полугодия 2025 года от приватизации в государственный бюджет уже поступило 820,5 млн. грн. (+156,59 млн. гривен НДС), таким образом, совокупный экономический эффект составил более 977 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
В первом полугодии бюджет получил от приватизации более 977 миллионов
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За этот отчетный период команда Фонда госимущества провела 236 успешных приватизационных аукционов.
В аукционах приняли участие 1 946 участников. Среднее количество участников достигло 7 человек. Такая интенсивная борьба за объекты привела к значительному росту их рыночной стоимости. В среднем цена приватизированных объектов увеличивалась почти в 4 раза от стартовой цены.
ФГИ предлагает многочисленные объекты для инвестирования (по состоянию на 30 июня):
- 21 объект крупной приватизации, включенный в соответствующий перечень государственной собственности.
- 1308 объектов малой приватизации, в состав которых входят:
- 292 единых имущественных комплекса;
- 46 пакетов акций;
- 835 объектов отдельного имущества;
- 78 объектов незавершенного строительства;
- 56 объектов социально-культурного назначения
Наиболее привлекательными для инвесторов являются:
- Спиртовые заводы (18 объектов)
- Комбинаты хлебопродуктов и хлебные базы (10 объектов)
- Карьеры и торфодобывающие предприятия (9 объектов)
- Протезно-ортопедические предприятия (5 объектов)
- Активы для модернизации и перезапуска производства (более 10 объектов)
- Объекты для перепрофилирования (brown fields) (более 30 объектов)
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
а потім ці гроші і вкрали?