Цены на медь в США стремительно выросли после заявления Трампа о 50% пошлинах

Фьючерсы на медь в Нью-Йорке резко подскочили после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 50% пошлины на импорт меди. Такой шаг, вероятно, повлечет за собой значительные изменения в мировых цепочках поставок металлов, сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Контракты на бирже Comex во вторник выросли на 17%, что стало рекордным однодневным скачком. Хотя в среду, 9 июля, в начале торгов цены на медь упали более чем на 4%, цена в Нью-Йорке была на 24% выше аналогичных фьючерсов в Лондоне — рынке, устанавливающего мировые базовые цены.

В среду в 8:23 утра по шанхайскому времени (3:23 по Киеву) цена в Нью-Йорке составляла $5,5085 за фунт, тогда как медь на Лондонской бирже металлов была на 1,7% ниже — $9 627 за тонну.

Последствия экономики США

Если пошлины будут введены, то ожидается, что это приведет к значительному росту затрат во многих секторах экономики США, поскольку медь используется в огромном количестве отраслей — от потребительской электроники и автомобилей до строительства жилья и центров обработки данных.

В последние месяцы трейдеры отгружали рекордные объемы меди в США, пытаясь опередить возможное введение пошлин. Новый скачок цен на Comex создаст дополнительный стимул для быстрого перемещения любых окончательных партий металла туда до введения новых пошлин.

«В краткосрочной перспективе цена значительно вырастет, поскольку рынок ожидал более низкого тарифа. Следовательно, будет много закупок до того, как тариф вступит в силу», — отметил Хуан Карлос Гуахардо, основатель консалтинговой компании Plusmining.

Растущий спрос

Директива Трампа появилась в тот момент, когда США и остальной мир ожидают резкого роста спроса на промышленный металл в течение следующего десятилетия.

Центры обработки данных, автопроизводители, энергетические компании и другие ищут сырье для увеличения производства электромобилей и мощностей электросетей.

Переоборудование энергетических и транспортных систем для работы на возобновляемых источниках энергии потребует гораздо больше меди, чем компании, производящие ее, теперь обязуются поставить.

Мировая медная промышленность готовилась к введению этих пошлин еще с февраля, когда Трамп поручил Министерству торговли обосновать их введение по соображениям национальной безопасности в рамках пересмотра в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли. Эти планы встретили сопротивление со стороны производителей, значительно зависящих от импорта.

Воздействие на Чили и мировые поставки

Представители горнодобывающей промышленности Чили, которая является крупнейшим поставщиком меди в США, среди ожидающих детали.

Чили — и особенно государственная компания Codelco — будет наиболее пострадавшим производителем, учитывая, что страна поставляет около 500 000 тонн из общих 700 000 тонн рафинированного металла, который США импортируют в год. Из этого объема только Codelco отгружает около 350 тысяч тонн.

На вопрос о пошлине 50%, Министерство иностранных дел Чили отметило, что пока нет исполнительного распоряжения по расследованию Министерства торговли по тарифам на медь, и что Чили еще не получала уведомления о каком-либо решении. Аналогично, глава Codelco Максимо Пачеко заявил, что пока рано делать выводы.

Тем не менее цены на Comex, вероятно, остынут после введения пошлин США и спада ажиотажа вокруг отгрузки металла на американские берега.

По данным Геологической службы США, в 2024 году США потребили около 1,6 млн тонн рафинированной меди. Хотя США имеют крупные шахты, производя около 850 000 тонн первичной меди в прошлом году, они все еще полагаются на импорт от ключевых торговых союзников для удовлетворения потребностей.

Чили является крупнейшим источником импорта, на который приходится 38% от общего объема импорта, за ним следуют Канада с 28% и Мексика с 8%. Чистый импорт меди составляет 36% спроса, по данным исследования Morgan Stanley.