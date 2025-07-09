Эмитенты стейблкоинов обогнали ОАЭ и Южную Корею по резервам в гособлигациях США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2025, 11:20 Читати українською

Эмитенты стейблкоинов обогнали ОАЭ и Южную Корею по резервам в гособлигациях США

Совокупные вложения ведущих эмитентов долларовых стейблкоинов в казначейские обязательства США достигли $182,4 миллиарда. Эта сумма настолько велика, что если бы эти компании были одной страной, они заняли бы 17-е место в мире среди иностранных владельцев американского госдолга, опередив такие государства, как Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет Crypto Slate.

Совокупные вложения ведущих эмитентов долларовых стейблкоинов в казначейские обязательства США достигли $182,4 миллиарда.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто и сколько держит

Общий объем резервов, состоящий из казначейских векселей и сделок овернайт-репо, ставит группу эмитентов стейблкоинов между Норвегией ($195,9 млрд) и Саудовской Аравией ($133,8 млрд).

Основные владельцы:

  • Tether (USDT): Лидер группы, чьи вложения в госдолг США, по словам CEO Паоло Ардоино, превышают $125 миллиардов.
  • Circle (USDC): Держит в американских гособлигациях и сделках репо около $55,2 миллиарда.
  • First Digital (FDUSD) и Paxos (PayPal USD): Имеют значительно меньшие, но все же существенные вложения, оцениваемые примерно в $1,3 млрд и $880 млн соответственно.

Почему именно гособлигации США

Эмитенты стейблкоинов выбирают краткосрочные государственные ценные бумаги США из-за их высокой надежности, ликвидности (возможность продать в тот же день в случае всплеска спроса на выкуп стейблкоинов) и привлекательной доходности, которая в настоящее время превышает 5% годовых. Для Tether, например, такая стратегия помогла получить $1 млрд прибыли в первом квартале.

Аргументы для регуляторов и будущие правила

Представители индустрии активно используют эти данные в общении с регуляторами. Они отмечают, что стейблкоины создают новый спрос на госдолг США, не полагаясь на традиционную банковскую систему, а также обеспечивают надежное и ликвидные покрытие для владельцев токенов.

Интересно, что будущие регуляторные нормы как в США (законопроект GENIUS), так и в Европе (регламент MiCA) планируют официально закрепить именно такую структуру резервов, ограничивая их наличными и краткосрочными государственными ценными бумагами.

Почему это важно

Эти данные свидетельствуют о появлении нового, системно значимого класса покупателей американского государственного долга. Индустрия стейблкоинов тихо превратилась в мощного игрока на рынке гособлигаций США, по покупательной способности сопоставимого с суверенными государствами.

Для самой индустрии это стало мощным аргументом в диалоге с властями в Вашингтоне. Компании, такие как Circle и Tether, теперь могут утверждать, что они являются не просто спекулятивной нишей, а стратегически важным сектором, создающим спрос на американский госдолг во времена рекордных бюджетных дефицитов.

Совпадение между текущей практикой эмитентов и будущими регуляторными требованиями (GENIUS, MiCA) очень важно. Оно показывает, что в мире формируется консенсус относительно того, как должны работать стейблкоины — по модели, где они на 100% обеспечены самыми безопасными активами. Это значительно повышает легитимность всего сектора, но в то же время создает глубокую связь между стабильностью многомиллиардного рынка стейблкоинов и стабильностью рынка госдолга США и политикой ФРС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами