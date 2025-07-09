Эмитенты стейблкоинов обогнали ОАЭ и Южную Корею по резервам в гособлигациях США

Совокупные вложения ведущих эмитентов долларовых стейблкоинов в казначейские обязательства США достигли $182,4 миллиарда. Эта сумма настолько велика, что если бы эти компании были одной страной, они заняли бы 17-е место в мире среди иностранных владельцев американского госдолга, опередив такие государства, как Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет Crypto Slate.

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Кто и сколько держит

Общий объем резервов, состоящий из казначейских векселей и сделок овернайт-репо, ставит группу эмитентов стейблкоинов между Норвегией ($195,9 млрд) и Саудовской Аравией ($133,8 млрд).

Основные владельцы:

Tether (USDT): Лидер группы, чьи вложения в госдолг США, по словам CEO Паоло Ардоино, превышают $125 миллиардов.

Circle (USDC): Держит в американских гособлигациях и сделках репо около $55,2 миллиарда.

First Digital (FDUSD) и Paxos (PayPal USD): Имеют значительно меньшие, но все же существенные вложения, оцениваемые примерно в $1,3 млрд и $880 млн соответственно.

Почему именно гособлигации США

Эмитенты стейблкоинов выбирают краткосрочные государственные ценные бумаги США из-за их высокой надежности, ликвидности (возможность продать в тот же день в случае всплеска спроса на выкуп стейблкоинов) и привлекательной доходности, которая в настоящее время превышает 5% годовых. Для Tether, например, такая стратегия помогла получить $1 млрд прибыли в первом квартале.

Аргументы для регуляторов и будущие правила

Представители индустрии активно используют эти данные в общении с регуляторами. Они отмечают, что стейблкоины создают новый спрос на госдолг США, не полагаясь на традиционную банковскую систему, а также обеспечивают надежное и ликвидные покрытие для владельцев токенов.

Интересно, что будущие регуляторные нормы как в США (законопроект GENIUS), так и в Европе (регламент MiCA) планируют официально закрепить именно такую структуру резервов, ограничивая их наличными и краткосрочными государственными ценными бумагами.

Почему это важно

Эти данные свидетельствуют о появлении нового, системно значимого класса покупателей американского государственного долга. Индустрия стейблкоинов тихо превратилась в мощного игрока на рынке гособлигаций США, по покупательной способности сопоставимого с суверенными государствами.

Для самой индустрии это стало мощным аргументом в диалоге с властями в Вашингтоне. Компании, такие как Circle и Tether, теперь могут утверждать, что они являются не просто спекулятивной нишей, а стратегически важным сектором, создающим спрос на американский госдолг во времена рекордных бюджетных дефицитов.

Совпадение между текущей практикой эмитентов и будущими регуляторными требованиями (GENIUS, MiCA) очень важно. Оно показывает, что в мире формируется консенсус относительно того, как должны работать стейблкоины — по модели, где они на 100% обеспечены самыми безопасными активами. Это значительно повышает легитимность всего сектора, но в то же время создает глубокую связь между стабильностью многомиллиардного рынка стейблкоинов и стабильностью рынка госдолга США и политикой ФРС.