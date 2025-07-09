Курс валют: доллар и евро подешевели

В среду, 9 июля, на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00, евро покупают за 48,77 грн, а продают за 49,46 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,68, евро — 49,20−49,37 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,79−41,82 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,01−49,03 грн/евро.

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