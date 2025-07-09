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9 июля 2025, 10:04 Читати українською

В Украине заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино

В Украине 8 июля 2025 года было заблокировано 133 нелегальных онлайн-казино. Это явилось результатом совместной спецоперации, проведенной во исполнение распоряжения Госспецсвязи. Об этом сообщили в Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ), передает Укринформ.

В Украине 8 июля 2025 года было заблокировано 133 нелегальных онлайн-казино.
Фото: pixabay.com

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«Сегодня Служба безопасности Украины, Госспецсвязи, НКЕК и Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса завершили совместную масштабную специальную операцию по блокированию 133 нелегальных онлайн-казино, действовавших в украинском интернет-пространстве», — говорится в сообщении АУОГБ.

Распоряжение Госспецсвязи по блокированию соответствующих IP-адресов/сайтов было отправлено интернет-провайдерам 3 июля 2025 года и подлежало исполнению в течение трех рабочих дней.

Масштабы теневого рынка

По оценкам АУОГБ, теневой игорный бизнес, деятельность которого была остановлена, ежеквартально приносил от 3 до 5 млрд грн нелегального оборота.

Деятельность незаконных онлайн-казино блокирована с помощью технических и программных инструментов. Кроме того, был прекращен нелегальный финансовый процессинг и заморожены соответствующие платежи P2P.

По информации ассоциации, сейчас до 50% игорного рынка находится в тени, из-за чего государство ежегодно недополучает до 10 млрд. грн. В то же время, украинские лицензированные операторы игорного бизнеса в прошлом году уплатили более 17 млрд грн налогов, а за январь-апрель 2025 года — 6,4 млрд грн.

Как подчеркнул президент АУОГБ Александр Когут, нелегальные казино, большинство из которых, по его словам, имеют «корни в россии», наносят прямой ущерб государству, легальному бизнесу и, самое главное, украинским гражданам.

На таких сайтах, которые часто клонируются после блокировки, существует очень высокий риск мошенничества и утечки личных и финансовых данных игроков.

Роль нового регулятора

В АУОГБ напомнили, что с 14 февраля 2025 года формирование и реализация государственной политики в сфере азартных игр входит в компетенцию Министерства цифровой трансформации.

21 марта 2025 года Кабинет министров принял решение о создании нового центрального органа исполнительной власти — государственного агентства «ПлейСити». Борьба с нелегальными казино является одной из приоритетных задач этого нового регулятора игрового бизнеса.

Напомним

За две недели работы агентство «ПлейСити» обнаружило и передало на блокировку Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, 824 нелегальных онлайн-казино.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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