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9 июля 2025, 9:01 Читати українською

Украинский бизнес призывает правительство назначить избранного директора БЭБ

Ведущие бизнес-ассоциации Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием пересмотреть решение Кабинета Министров о неназначении директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), избранного по результатам конкурса. Об этом говорится в соответствующем совместном заявлении, подписанном более десятка бизнес-объединений.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием пересмотреть решение Кабинета Министров о неназначении директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), избранного по результатам конкурса.
Фото: esbu.gov.ua

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Неотложная потребность реформы БЭБ

В заявлении отмечается, что реформа БЭБ является одним из ключевых требований как украинского бизнеса, так и международных партнеров.

«Незаконное силовое давление на бизнес в традициях печально известной „налоговой милиции“ остается одним из ключевых факторов снижения инвестиционной привлекательности Украины, а вследствие этого — существенного ограничения производительности труда, доходов бюджета, реальных заработных плат, занятости», — говорится в заявлении.

Представители бизнеса подчеркивают, что в условиях войны страна нуждается в стабильном бизнес-климате и верховенстве права. Невыполнение обещаний по поводу реформ может негативно повлиять на инвестиционные настроения предпринимателей и дальнейшую политику со стороны международных партнеров Украины.

Призыв к действиям

Бизнес-сообщества призывают правительство как можно быстрее назначить кандидата, избранного конкурсной комиссией. Это, по их мнению, подтвердит приверженность Украины принципам прозрачности, правопорядка и международным обязательствам.

Среди подписавшихся заявлений — Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины, CEO Club Ukraine и другие влиятельные организации.

Кроме того, Комиссия по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины ожидает официального уведомления правительства о решении о назначении директора бюро.

Напомним

Победителем конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ и один из руководителей операции «Чистый город» Александр Цивинский.

На конкурсе никто из претендентов не набрал необходимых четырех голосов членов комиссии. Поэтому по закону избрали кандидата, набравшего три голоса от международных членов комиссии.

Кабинет Министров Украины не утвердил Цивинского в должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины. И сообщил, что обратится в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, отвечающих критериям безопасности.

Правительство отметило, что изучило дополнительные материалы, предоставленные в частности Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 июля 2025, 9:34
#
Борьба с системной коррупцией в Украине — это и есть основной вопрос национальной безопасности,
но севшие на финансовые потоки гос.чиновники никогда добровольно не прекратят этот беспредел…
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 июля 2025, 10:52
#
А мені вчора доказували з пінкою біля роту, що це все фейк:)
І вимагали «ссилочку»:) Але якщо засліпило, то що вже?
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