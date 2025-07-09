За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 029 660 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 июля: 1 050 российских оккупантов, 5 танков и 227 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1029660 (+1050) человек
- танков — 11000 (+5) ед
- боевых бронированных машин — 22969 (+2) ед
- артиллерийских систем — 30102 (+68) ед
- РСЗО — 1434 (+0) ед
- средства ПВО — 1193 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 44457 (+227)
- крылатые ракеты — 3439 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 54575 (+119)
- специальная техника — 3929 (+2)
Источник: Минфин
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