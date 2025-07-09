Нацбанк ввел ограничения для трех кредитных союзов до конца года

Национальный банк Украины принял решение о применении к трем кредитным союзам мер влияния в связи с несоблюдением ими пруденциальных нормативов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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К КС «Наши люди» и КС «Самопомич» применены меры воздействия в виде ограничения до 31 декабря 2025 отдельного вида финансовых услуг, предоставляемого кредитным союзом на основании стандартной лицензии, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит членам кредитных союзов. Ограничения установлены в части:

заключение новых кредитных договоров, в результате чего сумма обязательств члена, группы членов кредитного союза или другого кредитного союза перед кредитным союзом превысит 15% от регулятивного капитала кредитного союза;

продление срока действия заключенных кредитных договоров, согласно которым сумма обязательств члена, группы членов кредитного союза или другого кредитного союза перед кредитным союзом превышает 15% от регулятивного капитала кредитного союза;

внесение изменений в заключенные кредитные договоры, вследствие чего сумма обязательств члена, группы членов кредитного союза или другого кредитного союза перед кредитным союзом превысит 15% от регулятивного капитала кредитного союза.

К КС «Галичина» применены меры влияния в виде ограничения до 31 декабря 2025 отдельного вида финансовых услуг, предоставляемого кредитным союзом на основании стандартной лицензии, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит членам кредитных союзов.

Ограничения установлены в части:

заключение новых кредитных договоров, в результате чего сумма обязательств члена, группы членов кредитного союза или другого кредитного союза перед кредитным союзом превысит 10% от регулятивного капитала кредитного союза;

продление срока действия заключенных кредитных договоров, согласно которым сумма обязательств члена, группы членов кредитного союза или другого кредитного союза перед кредитным союзом превышает 10% от регулятивного капитала кредитного союза;

внесение изменений в заключенные кредитные договоры, вследствие чего сумма обязательств члена, группы членов кредитного союза или другого кредитного союза перед кредитным союзом превысит 15% от регулятивного капитала кредитного союза.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 июля 2025 года.

Они вступают в силу со дня доведения кредитных союзов и могут быть обжалованы в течение шести месяцев со дня их получения в административный суд в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины.

Согласно части второй статьи 74 Закона Украины «О Национальном банке Украины» обжалование этих решений не останавливает их выполнение.